В ГБР заявили о невозможности нового конкурса, о котором просил Труба

Конкурсная комиссия Государственного бюро расследований заявила, что не может провести повторный конкурс на 27 руководящих должностей, как просил глава ведомства Роман Труба.

Об этом сообщает ГБР в Facebook.

На заседании 7 ноября Внешняя конкурсная комиссия рассматривала письмо Трубы.

Он заявил, что лишен возможности принять кадровые решения из-за отсутствия результатов полиграфа победителей конкурса и попросил объявить проведение нового конкурса.

"Однако члены конкурсной комиссии заявили, что в законе нет понятия "новый конкурс", а победители просили наконец решить их судьбу – назначить их на должности или дать им мотивированные отказы", – объснила заместитель Трубы Ольга Варченко.

Для того, чтобы определиться с кадровыми решениями, ГБР решило провести для всех кандидатов повторное исследование на полиграфе.

"8 ноября... мы провели исследование на полиграфе для всех 27 победителей конкурса... Результаты этих исследований находятся у нас, поэтому теперь нет необходимости требовать их от внешней комиссии", – добавила Варченко.

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