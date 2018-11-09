Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ГБР заявили о невозможности нового конкурса, о котором просил Труба

Пятница, 9 ноября 2018, 14:03
В ГБР заявили о невозможности нового конкурса, о котором просил Труба

Конкурсная комиссия Государственного бюро расследований заявила, что не может провести повторный конкурс на 27 руководящих должностей, как просил глава ведомства Роман Труба.

Об этом сообщает ГБР в Facebook.

На заседании 7 ноября Внешняя конкурсная комиссия рассматривала письмо Трубы.

Он заявил, что лишен возможности принять кадровые решения из-за отсутствия результатов полиграфа победителей конкурса и попросил объявить проведение нового конкурса.

"Однако члены конкурсной комиссии заявили, что в законе нет понятия "новый конкурс", а победители просили наконец решить их судьбу – назначить их на должности или дать им мотивированные отказы", – объснила заместитель Трубы Ольга Варченко.

Для того, чтобы определиться с кадровыми решениями, ГБР решило провести для всех кандидатов повторное исследование на полиграфе.

"8 ноября... мы провели исследование на полиграфе для всех 27 победителей конкурса... Результаты этих исследований находятся у нас, поэтому теперь нет необходимости требовать их от внешней комиссии", – добавила Варченко.

По словам Варченко, которая сейчас исполняет обязанности руководителя из-за его отпуска, по возвращении Трубы Госбюро сможет назначить победителей конкурса на должности.

2 ноября директор Государственного бюро расследований Роман Труба инициировал объявления нового конкурса на 27 руководящих должностей в ведомство.

Труба добавил, что из-за уничтожения результатов полиграфа у него отсутствуют условия для подготовки и принятия кадрового решения.

18 июля конкурсная комиссия отобрала 27 кандидатов на руководящие должности Государственного бюро расследований. Многие из утвержденных служащих были креатурами министра МВД Арсена Авакова и заместителя председателя Нацполиции Игоря Купранца.

В пресс-службе ГБР, ранее заявляли, что им не передали информацию о кандидатах и не выходят на связь. В бюро даже не было телефонов кандидатов.

Позже Директор ГБР отказал 27 кандидатам в руководители ГБР из-за подозрений в измене и коррупции.

Комиссия отобрала должностных лиц из 436 кандидатов на ключевые должности в ГБР: директоров семи территориальных управлений органа, руководителей подразделений центрального аппарата и сотрудников подразделений внутреннего контроля бюро.

В состав комиссии вошло 9 человек по 3 представителя от ВРУ, КМУ и президента Петра Порошенко.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрубаГБР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Все новости...
Труба
НАБУ завершило расследование относительно "правой руки Трубы"
Верховный суд отказался возвращать Трубе кресло главы ГБР
Труба: Власть намерена объявить мне подозрение. Отвечу жестко
Последние новости
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
14:41
"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса
14:40
Dragon Capital опроверг информацию СМИ о якобы ведении бизнеса в Крыму
14:40
Большинство пациентов – мертвые. История о мошенничестве врача Паоло Маккиарини и его опасных операциях
14:35
ЕС отправляет Украине еще 500 электрогенераторов
14:27
фотоПолиция установила личности вояк Росгвардии, которые пытали людей в районе Бучи
14:21
Российские хакеры рассылают письма с вредоносным софтом, пользуясь сбоем "Киевстара"
14:11
фотоВ киевском зоопарке показали четыре сервала, спасенных из Донбасса
14:00
Коломойскому уменьшили залог на 300 миллионов
13:57
"Под темными облаками войны": фотография из Украины получила премию года ЮНИСЕФ 2023
Все новости...
Реклама: