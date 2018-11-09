В ГБР заявили о невозможности нового конкурса, о котором просил Труба

Конкурсная комиссия Государственного бюро расследований заявила, что не может провести повторный конкурс на 27 руководящих должностей, как просил глава ведомства Роман Труба.

Об этом сообщает ГБР в Facebook.

На заседании 7 ноября Внешняя конкурсная комиссия рассматривала письмо Трубы.

Он заявил, что лишен возможности принять кадровые решения из-за отсутствия результатов полиграфа победителей конкурса и попросил объявить проведение нового конкурса.

"Однако члены конкурсной комиссии заявили, что в законе нет понятия "новый конкурс", а победители просили наконец решить их судьбу – назначить их на должности или дать им мотивированные отказы", – объснила заместитель Трубы Ольга Варченко.

Для того, чтобы определиться с кадровыми решениями, ГБР решило провести для всех кандидатов повторное исследование на полиграфе.

"8 ноября... мы провели исследование на полиграфе для всех 27 победителей конкурса... Результаты этих исследований находятся у нас, поэтому теперь нет необходимости требовать их от внешней комиссии", – добавила Варченко.

По словам Варченко, которая сейчас исполняет обязанности руководителя из-за его отпуска, по возвращении Трубы Госбюро сможет назначить победителей конкурса на должности.

2 ноября директор Государственного бюро расследований Роман Труба инициировал объявления нового конкурса на 27 руководящих должностей в ведомство.

Труба добавил, что из-за уничтожения результатов полиграфа у него отсутствуют условия для подготовки и принятия кадрового решения.

18 июля конкурсная комиссия отобрала 27 кандидатов на руководящие должности Государственного бюро расследований. Многие из утвержденных служащих были креатурами министра МВД Арсена Авакова и заместителя председателя Нацполиции Игоря Купранца.

В пресс-службе ГБР, ранее заявляли, что им не передали информацию о кандидатах и не выходят на связь. В бюро даже не было телефонов кандидатов.

Позже Директор ГБР отказал 27 кандидатам в руководители ГБР из-за подозрений в измене и коррупции.

Комиссия отобрала должностных лиц из 436 кандидатов на ключевые должности в ГБР: директоров семи территориальных управлений органа, руководителей подразделений центрального аппарата и сотрудников подразделений внутреннего контроля бюро.

В состав комиссии вошло 9 человек по 3 представителя от ВРУ, КМУ и президента Петра Порошенко.