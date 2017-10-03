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Новинский создает оппозицию к "Оппозиционному блоку"

Вторник, 3 октября 2017, 15:35

Народный депутат от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский заявляет о создании оппозиционной платформы внутри фракции.

Об этом он заявил журналистам во вторник, передают "Украинские новости".

По словам нардепа, на это его подтолкнуло голосование во втором чтении за законопроект №6232 об урегулировании деятельности нового Верховного Суда.

"Сообщаю о том, что со своими единомышленниками, которые не голосовали за судебную реформу или голосовали против, будем создавать оппозиционную платформу внутри ОБ", - сказал он.

По его словам, дискуссия внутри партии и фракции об этом законопроекте не привела к единому мнению, и часть депутатов его поддержала.

"Ни в коем случае это никакой не раскол", - добавил он.

В то же время сопредседатель ОБ Александр Вилкул сообщил, что он узнал о таком решении коллег из сообщений СМИ.

По информации Украинской правды, полученной от собеседников в ОБ, последние три недели внутри партии шла ожесточенная дискуссия по поводу голосования за судебную реформу.

Заявления Михаила Добкина и Новинского стали следствием этого конфликта, в ходе которого различные группы не пришли к согласию.

Как сообщалось, во вторник Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6232 о внесении изменений в ряд кодексов, который запускает судебную реформу.

"Опоблок", в частности, дал за законопроект 20 голосов. При этом в зале присутствовали 33 депутата фракции. За голосовали сопредседатели фракции Юрий Бойко и Вилкул, против - депутаты Добкин и Новинский.

Добкин после голосования заявил, что выходит из партии.

По словам нардепа из фракции "Батькивщина" Елены Шкрум, "радикал" Андрей Лозовой внес в этот закон поправку, которая "снимает с крючка" правоохранителей депутатов из "Оппоблока" и бывших "регионалов".

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Темы: Верховная РадаОппозиционный блокНовинский
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