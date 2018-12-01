Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Волкер призвал ЕС рассмотреть ужесточение санкций против России

Суббота, 1 декабря 2018, 05:45
Волкер призвал ЕС рассмотреть ужесточение санкций против России

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что США и ЕС должны рассмотреть возможность усиления санкций против России из-за инцидента, который произошел в Керченском проливе.

Об этом он сказал в интервью Suddeutsche Zeitung.

"После агрессии РФ в Керченском проливе отношения с Москвой находятся на новом уровне. Президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, а европейцы и американцы должны рассмотреть дальнейшие санкции", - подчеркнул Волкер.

Также дипломат заявил, что "РФ должна освободить украинских моряков и корабли".

Кроме этого, Волкер сказал, что не верит в то, что первоначальной целью введения военного положения было желание президента Украины Петра Порошенко перенести выборы.

"Насколько я могу судить, военное положение не помешает демократическим правам украинцев", - отметил он.

Как сообщалось, президент Европейского совета Дональд Туск уверен в продолжении санкций против Российской Федерации в следующем месяце.

Речь идет о продлении санкций, введенных за агрессию России на Донбассе и оккупацию Крыма в 2014 году. Они не связаны с последними событиями в Азовском море.

Ранее сообщалось, что ЕС добавит в санкционный список девять человек, причастных к проведению фейковых выборов на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

В то же время в ЕС подтвердили, что обсуждают возможность введения новых санкций против России в связи с эскалацией ситуации в Азовском море.

31 июля Совет ЕС ввел санкции против 6 компаний, причастных к незаконному строительству моста через Керченский пролив в оккупированный Россией Крым.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения.

Задержанных украинских моряков доставили в оккупированный Россией Крым и уже арестовали по подозрению в "нарушении российских границ".

МинТОТ опубликовал карту, которая свидетельствует, что наши корабли были захвачены в нейтральных водах.

Читайте также: "Пленные моряки: где они сейчас, что их ждет и как Украина будет их освобождать"

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАРосcиясанкцииЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Все новости...
США
Они им нужны – Байден о предоставлении Украине кассетных боеприпасов
Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи
В Пентагоне объяснили, почему дают Украине кассетные снаряды, несмотря на угрозу гражданским
Последние новости
15:14
СМИ проанализировали, как пропаганда приучила россиян к войне и ненависти к Украине
15:07
Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
14:41
"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса
14:40
Dragon Capital опроверг информацию СМИ о якобы ведении бизнеса в Крыму
14:40
Большинство пациентов – мертвые. История о мошенничестве врача Паоло Маккиарини и его опасных операциях
14:35
ЕС отправляет Украине еще 500 электрогенераторов
14:27
фотоПолиция установила личности вояк Росгвардии, которые пытали людей в районе Бучи
14:21
Российские хакеры рассылают письма с вредоносным софтом, пользуясь сбоем "Киевстара"
14:11
фотоВ киевском зоопарке показали четыре сервала, спасенных из Донбасса
Все новости...
Реклама: