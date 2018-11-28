Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МинТОТ опубликовал карту: наши корабли были захвачены в нейтральных водах

Среда, 28 ноября 2018, 10:21
МинТОТ опубликовал карту: наши корабли были захвачены в нейтральных водах

Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, опираясь на координаты нахождения военных кораблей "Бердянск", "Никополь", и "Яны Капу" в момент обстрела и задержания их военными подразделениями РФ. 

 

"Согласно ст. 95 Конвенции по морскому праву, военные корабли пользуются в открытом море полным иммунитетом от юрисдикции какого-либо государства, кроме государства, под флагом которого они находятся", - напомнили в МинВОТ.

В министерстве также добавили, что, согласно резолюции 3314 Генассамблеи ООН от 14 декабря 1974 года, нападение вооруженными силами одного государства на морские силы или флот другого государства является агрессией.

А задержанные украинские военнослужащие находятся под защитой Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года.

"Лица, которые организовали и совершили акт агрессии и дерзко нарушают нормы международного гуманитарного права должны помнить о неотвратимости наказания", - отметили в МинВОТ.

Вместе с тем в Кремле не смогли назвать условия для возврата Украине задержанных военных кораблей и моряков, сообщает ТАСС.

"Я не могу ответить на ваш вопрос, мне неизвестно о каких-то решениях, которые принимались бы по этой теме", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним,  25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 или 6 из которых получили ранения.

В связи с этим Украина решила ввести военное положение в 10 областях.

Читайте также: 30 дней войны. Для чего в Украине ввели военное положение

Что такое военное положение, как оно может повлиять на будущие выборы, работу СМИ и мои права?

"Пленные моряки: где они сейчас, что их ждет и как Украина будет их освобождать"

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияАзовское море
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
Росcия
Британия будет накладывать санкции на Иран за военную помощь России
Глава МИД Германии признала: Берлин игнорировал предупреждения об опасности России
Россияне укрепляются на ЗАЭС, как будто готовятся к бою – сотрудник станции
Последние новости
14:11
фотоВ киевском зоопарке показали четыре сервала, спасенных из Донбасса
14:00
Коломойскому уменьшили залог на 300 миллионов
13:57
"Под темными облаками войны": фотография из Украины получила премию года ЮНИСЕФ 2023
13:55
На левом берегу Киева запустили новые трамваи, из-за которых увеличили интервалы движения
13:51
NASA до конца 2020-х доставит на Луну космонавта не из США
13:50
По всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГа
13:45
В Росси заметили дроны в небе: ввели план "Ковер" в Калуге
13:41
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
13:32
В Кремле отреагировали на версию о том, что соратник Путина стоит за убийством Пригожина
13:30
Украина вернула 12-летнего сына военного, который более полутора лет жил в оккупации
Все новости...
Реклама: