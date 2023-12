ЕС в декабре продлит санкции против России – Туск

Президент Европейского совета Дональд Туск уверен в продолжении санкций против Российской Федерации в следующем месяце.

Об этом он написал в Twitter.

"Европа объединилась в нашей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Вот почему я уверен, что в декабре ЕС продлит санкции против России", - написал Туск.

