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ЕС в декабре продлит санкции против России – Туск

Пятница, 30 ноября 2018, 13:53

Президент Европейского совета Дональд Туск уверен в продолжении санкций против Российской Федерации в следующем месяце.

Об этом он написал в Twitter.

"Европа объединилась в нашей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Вот почему я уверен, что в декабре ЕС продлит санкции против России", - написал Туск.

Речь идет о продлении санкций, введенных за агрессию России на Донбассе и оккупацию Крыма в 2014 году. Они не связаны с последними событиями в Азовском море.

Ранее сообщалось, что ЕС добавит в санкционный список девять человек, причастных к проведению фейковых выборов на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

В то же время в ЕС подтвердили, что обсуждают возможность введения новых санкций против России в связи с эскалацией ситуации в Азовском море.

Напомним, 31 июля Совет ЕС ввел санкции против 6 компаний, причастных к незаконному строительству моста через Керченский пролив в оккупированный Россией Крым.

Европейская правда

Темы: ЕСсанкцииРосcияУкраина
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