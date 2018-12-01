Встреча Трампа и Путина возможна только после возвращения моряков и судов - Помпео

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Суббота, 1 декабря 2018, 19:23
Майк Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео заявляет, что встреча президентов США Дональда Трампа и РФ Владимира Путина может состояться только после возвращения Россией захваченных украинских моряков и судов.

Об этом он сказал в интервью CNN на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе.

По словам Помпео, Трамп решил, что "правильным будет сказать россиянам: верните моряков, верните украинскую технику, они их, люди должны вернуться к своим семьям".

"Госсекретарь США заявил, что Россия должна вернуть украинские суда и военнослужащих перед тем, как администрация рассмотрит проведение перенесенной встречи Трампа и Путина", - сообщает CNN.

В то же время, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что представители администрации США вышли на контакт с администрацией Кремля после несостоявшейся встречи Путина и Трампа, передает ТАСС.

По словам Ушакова, решено было продолжить рабочий диалог, в том числе с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

На уточняющий вопрос о том, с чьей стороны исходила инициатива таких контактов, Ушаков ответил: "От американцев".

При этом Ушаков затруднился предположить, когда речь может вновь пойти о встрече лидеров.

25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения.

Задержанных украинских моряков доставили в оккупированный Россией Крым и уже арестовали по подозрению в "нарушении российских границ".

30 ноября вечером министр иностранных дел Павел Климкин подтвердил перемещение украинских военных моряков из Симферополя в СИЗО "Лефортово" и лазарет СИЗО "Матросская тишина", которые находятся в Москве.

29 ноября президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Буэнос-Айресе из-за плененных украинских моряков.

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Украинская правда

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Темы: США Росcия пленные
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