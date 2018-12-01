Трамп и Путин "неформально поговорили" на саммите G20

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Суббота, 1 декабря 2018, 21:30

Президент США Дональд Трамп во время пятничного ужина на саммите G20 провел неформальный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом заявила в субботу представитель Белого дома Сара Сандерс, пишет "Интерфакс".

"Как это обычно и бывает на многосторонних мероприятиях, президент Трамп и его супруга провели ряд неформальных разговоров с мировыми лидерами на ужине вчера. В частности, такой разговор был и с президентом Путиным", - говорится в заявлении Сандерс.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что у Путина и Трампа на саммите "двадцатки" в Буэнос-Айресе было короткое общение.

"Да, короткий контакт был", - сказал Песков журналистам.

29 ноября президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Буэнос-Айресе из-за плененных украинских моряков.

1 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что встреча президентов США Дональда Трампа и РФ Владимира Путина может состояться только после возвращения Россией захваченных украинских моряков и судов.

25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения.

Украинская правда

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Темы: Путин Трамп
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