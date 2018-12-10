Во Франции изучают причастность РФ к движению "Желтые жилеты"

Власти Франции изучают сообщения о возможной причастности России к организации акций протеста "Желтых жилетов", но пока не пришли к каким бы то ни было выводам.

Об этом, ссылаясь на издание "Эко", сообщает Интерфакс-Украина.

"Эко" отмечает, что данным вопросом занимается подчиняющаяся премьер-министру Эдуару Филиппу межведомственная структура - Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности. Расследование началось из-за поступивших сообщений о многочисленных фейковых аккаунтах в соцсетях, которые использовались для выражения поддержки демонстрантам.

Ранее британская газета "Таймс" со ссылкой на исследование компании New Knowledge сообщила о сотнях аккаунтов, в частности, в Twitter, через которые оказывалась поддержка "Желтым жилетам". В компании предположили, что эти аккаунты связаны с Россией.

Похожую информацию распространила и организация Alliance for Securing Democracy, данные которой приводит агентство "Блумберг". Согласно утверждениям специалистов этой организации, очень активно в соцсетях поддерживали "Желтых жилетов" некоторые российские государственные СМИ.

Однако "Эко" отмечает, что пока власти Франции не пришли к выводам по этому делу.

"Сейчас еще слишком рано, чтобы дать оценку утверждениям "Таймс", - пишет французская газета.

Как сообщалось, председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что к организации беспорядков и актов насилия во Франции причастны ФСБ и ГРУ России.

Ранее сообщалось, что в субботу в акциях протеста 8 декабря в Париже приняли участие около 10 тыс. человек, по всей стране - около 125 тыс. Более 100 человек получили ранения, около 1000 арестовали.

Протесты "желтых жилетов" против повышения цен на топливо возникли во Франции в середине ноября. И хотя французские власти пошли на уступки и отменил запланированное повышение налога на топливо, а также отменила повышение цен на электричество и газ, протестующие решили не отменять субботнюю акцию.

У них широкий круг требований - начиная от повышения зарплат, уменьшения налогов - завершая требованием отставки президента.