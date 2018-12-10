Митрополита УПЦ МП не пустили через линию разграничения, в церкви возмущены

В Украинской православной церкви Московского патриархата возмутились из-за того, что пограничники запретили митрополиту Донецкому и Мариупольскому Илариону пересечь линию разграничения на Донбассе.

Информацию о запрете на въезд из оккупированных территорий для Илариона сообщил представитель Государственной пограничной службы Олег Слободян.

По словам Слободяна, такое решение принимали в Службе безопасности.

"Украинская правда" обратилась за комментарием в ведомство, чтобы узнать причину запрета.

Донецкая епархия УПЦ МП на оккупированной территории Украины выразила свое возмущение в связи с ситуацией.

"С глубоким возмущением и недоумением вынуждены сообщить, что 9 декабря 2018 года представители власти Украины не позволили правящему архиерею Донецко-Мариупольской епархии Илариону пересечь линию разграничения в официальном пункте пропуска "Новотроицкое", - говорится на сайте епархии.

В церкви сообщают, что митрополит Иларион направлялся из Донецка в Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в селе Никольское Волновахского района Донецкой области для молитвы с архиереями УПЦ МП в праздник иконы Божией Матери "Знамение" 10 декабря.

"Право митрополита Илариона на пересечение линии разграничения было аннулировано. Единственная "причина" возникновения такой ситуации, по словам сотрудника СБУ на КПВВ "Новотроицкое", оказалась предельно простой и издевательски безосновательной:"…особое распоряжение из Киева…", - заявили в пресс-службе епархии.

По мнению УПЦ МП, данная ситуация свидетельствует о вмешательстве власти в дела церкви и дискриминации по религиозному признаку.

15 декабря состоится Объединительный собор украинской православной церкви, касающийся автокефалии.

Напомним, 11 октября Синод Вселенского патриархата принял решение предоставить томос об автокефалии православной церкви в Украине.

Российская церковь не признает такого решения и называет его неканоническим.

В УПЦ МП запретили духовенству епархии участвовать в Объединительном соборе. В частности, предстоятель УПЦ МП Онуфрий заявил, что "не благословляет" духовенство на участие.

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