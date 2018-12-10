Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Митрополита УПЦ МП не пустили через линию разграничения, в церкви возмущены

Понедельник, 10 декабря 2018, 10:21
Митрополита УПЦ МП не пустили через линию разграничения, в церкви возмущены

В Украинской православной церкви Московского патриархата возмутились из-за того, что пограничники запретили митрополиту Донецкому и Мариупольскому Илариону пересечь линию разграничения на Донбассе.

Информацию о запрете на въезд из оккупированных территорий для Илариона сообщил представитель Государственной пограничной службы Олег Слободян.

По словам Слободяна, такое решение принимали в Службе безопасности.

"Украинская правда" обратилась за комментарием в ведомство, чтобы узнать причину запрета.

Донецкая епархия УПЦ МП на оккупированной территории Украины выразила свое возмущение в связи с ситуацией.

"С глубоким возмущением и недоумением вынуждены сообщить, что 9 декабря 2018 года представители власти Украины не позволили правящему архиерею Донецко-Мариупольской епархии Илариону пересечь линию разграничения в официальном пункте пропуска "Новотроицкое", - говорится на сайте епархии.

В церкви сообщают, что митрополит Иларион направлялся из Донецка в Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в селе Никольское Волновахского района Донецкой области для молитвы с архиереями УПЦ МП в праздник иконы Божией Матери "Знамение" 10 декабря.

"Право митрополита Илариона на пересечение линии разграничения было аннулировано. Единственная "причина" возникновения такой ситуации, по словам сотрудника СБУ на КПВВ "Новотроицкое", оказалась предельно простой и издевательски безосновательной:"…особое распоряжение из Киева…", - заявили в пресс-службе епархии.

По мнению УПЦ МП, данная ситуация свидетельствует о вмешательстве власти в дела церкви и дискриминации по религиозному признаку. 

15 декабря состоится Объединительный собор украинской православной церкви, касающийся автокефалии.

Напомним, 11 октября Синод Вселенского патриархата принял решение предоставить томос об автокефалии православной церкви в Украине.

Российская церковь не признает такого решения и называет его неканоническим.

В УПЦ МП запретили духовенству епархии участвовать в Объединительном соборе. В частности, предстоятель УПЦ МП Онуфрий заявил, что "не благословляет" духовенство на участие.

Читайте также:

Праздник близится. Когда в Украине появится самостоятельная Церковь

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: УкраинаПограничная службаСБУДонбассцерковь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Все новости...
Украина
Формулировка решения саммита НАТО по Украине еще согласовывается - Зеленский
В Германии арестовали украинку, подозреваемую в членстве в ИГИЛ
Премьер Британии: "Законное место" Украины - в НАТО
Последние новости
15:14
СМИ проанализировали, как пропаганда приучила россиян к войне и ненависти к Украине
15:07
Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
14:41
"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса
14:40
Dragon Capital опроверг информацию СМИ о якобы ведении бизнеса в Крыму
14:40
Большинство пациентов – мертвые. История о мошенничестве врача Паоло Маккиарини и его опасных операциях
14:35
ЕС отправляет Украине еще 500 электрогенераторов
14:27
фотоПолиция установила личности вояк Росгвардии, которые пытали людей в районе Бучи
14:21
Российские хакеры рассылают письма с вредоносным софтом, пользуясь сбоем "Киевстара"
14:11
фотоВ киевском зоопарке показали четыре сервала, спасенных из Донбасса
Все новости...
Реклама: