Онуфрий запретил идти на объединительный собор духовенствe УПЦ МП

Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий "не благословляет" духовенство УПЦ МП на участие в Объединительном соборе Украинской православной церкви.

Такое решение принял синод УПЦ МП 7 декабря.

В частности, Онуфрий заявил, что патриарх константинопольской церкви Варфоломей не имеет никаких прав созывать в Украине церковные собрания.

"В связи с этим... епископату, духовенству, монашеству и мирянам Украинской православной церкви МП участие в так называемом объединительном собор не благословляется", - решил синод УПЦ МП.

Планируемый 15 декабря Объединительный собор в УПЦ МП назвали "незаконным собранием", потому что в нем якобы будут участвовать "представители раскольнических группировок".

В УПЦ МП также заявили, что никто из священнослужителей или мирян не уполномочен представлять их на соборе 15 декабря.

Также Онуфрий, выразил "озабоченность" из-за якобы давления на духовенство УПЦ МП, чтобы заставить их принять участие в объединительном соборе.

"Государственная власть в Украине продолжает грубо вмешиваться в церковную жизнь, несмотря на неоднократные обращения УПЦ МП", - отмечается в решении синода.

В УПЦ МП утверждают, что право созвать собор УПЦ в Украине имеет право только Онуфрий, но пока никаких решений он не принимал.

Выступая на Форуме местного самоуправления в Киеве, президент Петр Порошенко заявил, что 15 декабря состоится объединительный собор, касающийся украинской автокефалии.

Напомним, 11 октября Синод Вселенского патриархата принял решение предоставить томос об автокефалии православной церкви в Украине.

Российская церковь не признает такого решения и называет его неканоническим.

Сейчас идут разговоры вокруг будущего предстоятеля объединенной украинской церкви. В частности, УАПЦ заявила, что не будет подавать кандидатуру на пост предстоятеля будущей поместной православной церкви.

Предстоятель УПЦ КП Филарет заявил, что все епархии будут предлагать собственного кандидата, а на соборе объявят решение относительно будущего председателя.

29 ноября стало известно, что синод Вселенского патриархата подготовил конституционную хартию (устав) для украинской церкви.

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