Онуфрий запретил идти на объединительный собор духовенствe УПЦ МП
Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий "не благословляет" духовенство УПЦ МП на участие в Объединительном соборе Украинской православной церкви.
Такое решение принял синод УПЦ МП 7 декабря.
В частности, Онуфрий заявил, что патриарх константинопольской церкви Варфоломей не имеет никаких прав созывать в Украине церковные собрания.
"В связи с этим... епископату, духовенству, монашеству и мирянам Украинской православной церкви МП участие в так называемом объединительном собор не благословляется", - решил синод УПЦ МП.
Планируемый 15 декабря Объединительный собор в УПЦ МП назвали "незаконным собранием", потому что в нем якобы будут участвовать "представители раскольнических группировок".
В УПЦ МП также заявили, что никто из священнослужителей или мирян не уполномочен представлять их на соборе 15 декабря.
Также Онуфрий, выразил "озабоченность" из-за якобы давления на духовенство УПЦ МП, чтобы заставить их принять участие в объединительном соборе.
"Государственная власть в Украине продолжает грубо вмешиваться в церковную жизнь, несмотря на неоднократные обращения УПЦ МП", - отмечается в решении синода.
В УПЦ МП утверждают, что право созвать собор УПЦ в Украине имеет право только Онуфрий, но пока никаких решений он не принимал.
Выступая на Форуме местного самоуправления в Киеве, президент Петр Порошенко заявил, что 15 декабря состоится объединительный собор, касающийся украинской автокефалии.
Напомним, 11 октября Синод Вселенского патриархата принял решение предоставить томос об автокефалии православной церкви в Украине.
Российская церковь не признает такого решения и называет его неканоническим.
Сейчас идут разговоры вокруг будущего предстоятеля объединенной украинской церкви. В частности, УАПЦ заявила, что не будет подавать кандидатуру на пост предстоятеля будущей поместной православной церкви.
Предстоятель УПЦ КП Филарет заявил, что все епархии будут предлагать собственного кандидата, а на соборе объявят решение относительно будущего председателя.
29 ноября стало известно, что синод Вселенского патриархата подготовил конституционную хартию (устав) для украинской церкви.
Читайте также:
Праздник близится. Когда в Украине появится самостоятельная Церковь