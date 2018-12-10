Митрополит, которого не выпустили из ОРДО, написал письмо генералу СБУ

Митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион написал письмо-просьбу председателю Донецкой военно-гражданской государственной областной администрации Александру Куцю, чтобы тот помог ему с пересечением линии разграничения.

Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба Донецкой епархии УПЦ МП.

"Аннулирование моего электронного пропуска ставит под угрозу срыва возможность любых моих действий, как постоянного члена священного синода УПЦ (МП), требующего моего личного присутствия", - написал митрополит.

"Обращаюсь к Вам с просьбой вмешаться в ситуацию, обратиться к руководству соответствующих профильных учреждений Украины, от которых зависит восстановление возможности для меня продолжать осуществление выполнения обязанностей, возложенных на меня УПУ (МП)", - добавил Иларион в обращении.

По его словам, за 23 года его архиерейского служения в Донецкой области построено более 500 типовых храмов, он также является полным кавалером ордена "За заслуги перед Украиной", почетным гражданином городов Донецка и Мариуполя.

Как сообщалось, 9 декабря пограничники запретили митрополиту УПЦ МП Илариону пересечь линию разграничения на КПВВ "Новотроицкое".

По его словам, он ехал из оккупированного Донецка в монастырь Волновахского района Донецкой области для совместной молитвы с архиереями УПЦ МП.

Он добавил, что единственной причиной запрета, которую ему объяснил сотрудник СБУ, оказалось "особое распоряжение из Киева".

Генерал-майор Александр Куць до назначения на должность председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации возглавлял управление СБУ в Донецкой и Луганской областях.

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