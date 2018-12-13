Лидеру одесского "Антимайдана" за видео в сети дали 5 лет заочно

Суд заочно приговорил к 5 годам тюрьмы одного из участников одесского "Антимайдана" Дениса Яцюка.

Приморский районный суд Одессы вынес соответствующий приговор в конце ноября.

Мужчину признали виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Следствие установило, что 2 мая 2014 года, в день массовых беспорядков в Одессе, Яцюк записал видеообращение из Крыма.

На записи он призвал присоединиться к "протестному движению" в Одессе и других городах, направленному на отделение юго-восточных регионов от Украины.

Одессит выразил поддержку сепаратистским группировкам, "иронизировал по поводу унитарности государства Украина" и утверждал, что после событий, которые сложились в Одессе "единой Украины быть не может".

Запись была обнародована на странице группы "Одесская дружина – Антимайдан" и личной странице Яцюка в соцсети "ВКонтакте".

Также ее опубликовали на сайте "Одесса Медиа", как утверждает следствие, по указанию обвиняемого.

"В результате вышеуказанных умышленных противоправных действий Яцюка, неопределенному, но значительному количеству лиц были доведены его призывы к умышленным действиям, совершенным с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины", – считает следствие.

Суд допросил 7 свидетелей, которые рассказали, что Яцюк был одним из организаторов "Антимайдана", публиковал в сети обращение о создании "Одесской народной республики" и вооруженном сопротивлении власти.

В ходе расследования правоохранители осматривали страницы в сети видеозаписи, личные фото одессита и текстовые записи.

Сам обвиняемый по вызовам не появлялся, из-за чего его судили заочно.

Его адвокат утверждал, что вина Яцюка не доказана надлежащими и допустимыми доказательствами.

Однако суд с защитой не согласился.

Тюремный срок одесситу начнут исчеслять после его задержания.

Яцюк также должен заплатить 10 772 гривен за проведенные экспертизы.

У него есть месяц, чтобы обжаловать приговор. Через 30 дней решение вступит в силу, если апелляция не будет подана.

2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов.

Правоохранительные органы открыли около десятка уголовных производств, касающихся разных фактов. Наиболее резонансное из них – дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.

В сентябре 2017 года суд признал невиновными фигурантов "дела 2 мая".

Позже прокуратура обжаловала оправдательный приговор суда в отношении 19 обвиняемых.

Апелляционное рассмотрение все еще идет.