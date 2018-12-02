Мэттис: До Путина плохо доходит
Президент РФ Владимир Путин плохо соображает, Россия попыталась вмешаться в промежуточные выборы в США в прошлом месяце - так же, как она это делала в 2016 году, и нарушает международные соглашения.
Об этом заявил министр обороны США Джим Мэттис во время форума по безопасности в Калифорнии, пишет AFP.
"(Путин) в прошлом месяце снова пытался запятнать наши выборы, и мы продолжаем наблюдать усилия в этом направлении", сказал глава Пентагона.
"Путин продолжает попытки подорвать демократические процессы, которые нужно защищать", - сказал Маттис.
С таким заявлением Мэттис выступил на фоне отказа Трампа от встречи с Путиным на саммите G20 из-за агрессии Росси против Украины в Азовском море, когда ФСБ открыла огонь на поражение и захватила 3 украинских корабля и 24 военнослужащих.
Как пишет Reuters, Мэттис назвал Путина "slow learner" (в переводе: плохой ученик, тугодоходящий, туповатый).
"До мистера Путина явно туго доходит. Он не признает, что то, что он делает, на самом деле создает враждебность против его людей", - сказал Мэттис.
"То, что мы видим, что Путин делает, не соблюдая международные соглашения ... мы имеем дело с кем-то, кому мы просто не можем доверять", - добавил глава Пентагона.
При этом, как сообщалось, представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп во время пятничного ужина на саммите G20 провел неформальный разговор с Путиным.
1 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что встреча президентов США Дональда Трампа и РФ Владимира Путина может состояться только после возвращения Россией захваченных украинских моряков и судов.
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