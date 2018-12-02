Украинских моряков поддержали в Одессе и Сан-Франциско

В воскресенье перед зданием Одесского горсовета на Думской площади подняли флаг Военно-морских сил Украины — в знак поддержки моряков, захваченных россиянами у берегов Крыма.

Фото "Думской"

Как пишет "Думская", мероприятие состоялось по инициативе волонтеров и с согласия городских властей.

В нем приняли участие родственники пленных, военнослужащие и духовенство.

Отец одного из захваченных моряков Виктор Сорока поблагодарил присутствующих за поддержку и выразил надежду, что наши соотечественники скоро вернутся домой.

По словам организаторов акции, флаг ВМСУ будет развиваться у мэрии до тех пор, пока российские власти не отпустят пленных моряков.

Вместе с тем, 1 декабря украинская диаспора в Сан-Франциско провела акцию протеста на одном из главных пирсов города, требуя освобождения Россией незаконно захваченных украинских моряков.

Фото организаторов

Как сообщили "Украинской правде" организаторы акции, 24 украинца в моряцком снаряжении, закованные в цепи, выстроились у военного корабля.

Украинцы стояли в масках Путина с плакатами "Санкции против России", "Стоп Адольф Путин", "Путин, руки прочь от Украины", "Освободите украинских моряков".

В акции, организованной украинской диаспорой Калифорнии приняли участие более 100 украинцев, проживающих в Сан-Франциско. Она стала одной из самых массовых с момента начала российской агрессии против Украины.

25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения.

С 26 ноября до 26 декабря в 10 областях Украины введено военное положение.

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