Наев рассказал, сколько боевиков уничтожили с начала ООС

С начала операции Объединенных сил потери боевиков на Донбассе составили 450 убитыми и около 850 ранеными.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев.

"По данным нашей разведки, с начала операции Объединенных сил потери противника составили около 450 убитыми и около 850 ранеными. Кроме того, уничтожено 28 единиц военной техники", - сказал он.

В интервью Наев также рассказал, что на оккупированной части Донбассе присутствуют 11 тысяч военных россиян.

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Напомним