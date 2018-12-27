Наев рассказал, сколько боевиков уничтожили с начала ООС

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Четверг, 27 декабря 2018, 18:57

С начала операции Объединенных сил потери боевиков на Донбассе составили 450 убитыми и около 850 ранеными.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев.

"По данным нашей разведки, с начала операции Объединенных сил потери противника составили около 450 убитыми и около 850 ранеными. Кроме того, уничтожено 28 единиц военной техники", - сказал он.

В интервью Наев также рассказал, что на оккупированной части Донбассе присутствуют 11 тысяч военных россиян.

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Напомним

  • 30 апреля президент Петр Порошенко подписал указ, которым вводится в действие решение СНБО об изменении формата АТО. Тогда же он подписал приказ "О начале операции Объединенных сил по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации на территории Донецкой и Луганской областей".
  • 26 декабря Порошенко заявил о завершении действия военного положенияв 10 областях Украины, который длился 30 дней.

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Темы: война Донбасс ООС Росcия


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