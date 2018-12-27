Нафтогаз говорит, что полностью разобрался с газовым конфликтом в Смеле

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Четверг, 27 декабря 2018, 22:09

"Нафтогаз Украины" заключил договор и подтвердила номинации на газ КП "Смилакомунтеплоенерго", которое сейчас обеспечивает теплом и горячей водой город Смела Черкасской области.

Об этом сообщает Департамент по корпоративным коммуникациям Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

"Ситуация в Смеле наконец урегулирована и вошла в правовое русло. Так могло быть уже давно, если бы местные власти ни старались заработать на этой ситуации краткосрочные политические дивиденды, создавая неудобства для людей. Закон - есть закон, обойти его не удастся", - сказано в сообщении.

"Во избежание подобных ситуаций в будущем призываем местные власти ответственно относиться к использованию имущества общины и добросовестно платить за потребленный газ", - приводятся слова первого заместителя председателя правления Нафтогаза Сергея Переломы.

В Нафтогазе заявили, что долги Смелы в размере 85,5 млн грн были накоплены в период с 2010 года, когда по решению местных властей городские котельные эксплуатировались ООО "Смела Энергоинвест" в рамках совместной деятельности.

Указывается, что сейчас задолженность реструктуризирована - соответствующий договор подписан между Нафтогазом и КП "Смилакомунтеплоенерго" 26 декабря.

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Напомним:

  • В ноябре в городе Смела ввели чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Без тепла остались не только жилые дома, но и больницы, детские сады и школы восьмидесятитысячного города.
  • 15 ноября президент Петр Порошенко поручил включить отопление в Смеле Черкасской течение нескольких часов под его ответственность.
  • Позже в Смеле началось подключение котельных к газу.
  • Поставка тепла в Смеле задерживают два года подряд. Проблемы возникли после расторжения договора 2 года назад с частной компанией "Смилаенергоинвест", которая поставляла тепло горожанам 8 лет.

Украинская правда

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Темы: газ отопление


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