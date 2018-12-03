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Среди задержанных в Грузии украинцев был нардеп Семенченко - советник Порошенко

Понедельник, 3 декабря 2018, 00:50
Среди задержанных в Грузии украинцев был нардеп Семенченко - советник Порошенко

Cреди задержанных 2 декабря в  Тбилиси (Грузия) украинцев был народный депутат от "Самопомощи" и экс-командир добровольческого батальона "Донбасс" Семен Семенченко.

Об этом в Facebook написал советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков.

"У меня есть... разного рода контакты, они подтвердили информацию о том, что Семенченко в Тбилиси, что Семенченко втравил нас в дипломатический скандал, что Семенченко подставил "своих" людей и в последний момент сбежал", - заявил Бирюков.

Об этом также написал Андрей Дзиндзя, отметив, что Семенченко "удалось избежать задержания из-за наличия у него дипломатического паспорта".

"Источники из Грузии сообщают, что Семенченко сбежал, оставив своих сообщников. Также сообщается, что задержание членов ОПГ Семенченко произошло после попытки покупки ими оружия, задокументировано спецслужбами Грузии", - добавил он.

Также Дзиндзя заявил, что "названы фамилии трех задержанных спецслужбами Грузии украинцев: Орленко Игорь, Коростелов Юрий, Мелия Роланд".

Сам Семенченко в ночь на понедельник написал в Facebook, что встретился с адвокатами задержанных в Тбилиси украинцев.

"Только что закончил встречу с их адвокатами, они посетили ребят в отделении полиции. Все держатся молодцом, просят родственников не волноваться. Их держат отдельно, условия нормальные.

Завтра утром организуем передачи и буду добиваться личной встречи с ними. Также завтра включается в работу украинское посольство в Грузии", - заявил он.

Ранее Министерство внутренних дел Грузии уточнило, что в воскресенье в Тбилиси были задержаны 6 граждан Украины и один гражданин Грузии.

Отмечается, что при обысках в гостиничных номерах обнаружены пистолеты "Беретта" и "Макаров", автоматическое ручное огнестрельное оружие и различные боеприпасы.

Возбуждено уголовное дело по ст. 236 Уголовного кодекса Грузии ("Незаконная покупка и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ").

В МВД сообщили, что граждане Украины прибыли в Грузию 27 ноября. Цели и задачи визита в страну выясняются.  

"Министерство внутренних дел и Служба госбезопасности устанавливают, вовлечены ли задержанные граждане Украины и Грузии в политические процессы в стране", - отметили в ведомстве.

Ранее в МВД Грузии сообщали о 7 задержанных гражданах Украины.

Отмечалось, что среди задержанных - грузин Лука Чхетия, который воевал в Украине на Донбассе.

В свою очередь в Департаменте консульской службы МИД Украины сообщили УП, что украинский консул проверяет информацию о возможном задержании в Грузии граждан Украины.

Как сообщалось, в воскресенье в столице Грузии Тбилиси на проспекте Руставели прошла массовая акция протеста, организованная объединенной оппозицией, с требованием проведения досрочных парламентских выборов. 

Темы: ГрузияСеменченко
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