МИД: Задержанным в Тбилиси украинцам назначили адвокатов

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Понедельник, 3 декабря 2018, 10:20

Департамент полиции г. Тбилиси подтвердил задержание 6-и граждан Украины.

Об этом "Украинской правде" сообщил заместитель директора консульской службы – начальник Управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич.

"Задержанным украинцам назначили адвокатов. По информации департамента полиции г. Тбилиси, права задержанным не нарушаются", - сказал он.

Кирилич добавил, что консул проводит встречи с представителями МВД Грузии по этому вопросу.

Напомним, 2 декабря Министерство внутренних дел Грузии заявило, что в Тбилиси задержали 6 граждан Украины и одного гражданина Грузии, которых подозревают в незаконной покупке и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Ранее грузинские СМИ со ссылкой на МВД Грузии сообщали о 7 задержанных гражданах Украины

Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков заявил, что среди задержанных 2 декабря в Грузии украинцев был Семен Семенченко. Сам Семенченко это опровергает. 

Ирина Балачук, УП

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Темы: Грузия МИД
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