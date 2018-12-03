МИД: Задержанным в Тбилиси украинцам назначили адвокатов
Департамент полиции г. Тбилиси подтвердил задержание 6-и граждан Украины.
Об этом "Украинской правде" сообщил заместитель директора консульской службы – начальник Управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич.
"Задержанным украинцам назначили адвокатов. По информации департамента полиции г. Тбилиси, права задержанным не нарушаются", - сказал он.
Кирилич добавил, что консул проводит встречи с представителями МВД Грузии по этому вопросу.
Напомним, 2 декабря Министерство внутренних дел Грузии заявило, что в Тбилиси задержали 6 граждан Украины и одного гражданина Грузии, которых подозревают в незаконной покупке и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.
Ранее грузинские СМИ со ссылкой на МВД Грузии сообщали о 7 задержанных гражданах Украины.
Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков заявил, что среди задержанных 2 декабря в Грузии украинцев был Семен Семенченко. Сам Семенченко это опровергает.
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