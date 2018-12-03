Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МИД: Задержанным в Тбилиси украинцам назначили адвокатов

Понедельник, 3 декабря 2018, 09:20

Департамент полиции г. Тбилиси подтвердил задержание 6-и граждан Украины.

Об этом "Украинской правде" сообщил заместитель директора консульской службы – начальник Управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич.

"Задержанным украинцам назначили адвокатов. По информации департамента полиции г. Тбилиси, права задержанным не нарушаются", - сказал он.

Кирилич добавил, что консул проводит встречи с представителями МВД Грузии по этому вопросу.

Напомним, 2 декабря Министерство внутренних дел Грузии заявило, что в Тбилиси задержали 6 граждан Украины и одного гражданина Грузии, которых подозревают в незаконной покупке и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Ранее грузинские СМИ со ссылкой на МВД Грузии сообщали о 7 задержанных гражданах Украины

Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков заявил, что среди задержанных 2 декабря в Грузии украинцев был Семен Семенченко. Сам Семенченко это опровергает. 

Ирина Балачук, УП
Темы: ГрузияМИД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

Все новости...
Грузия
Нидерланды выделят дополнительные 8 млн на военную поддержку Грузии, Молдовы и БиГ
Путь Грузии в НАТО лежит через ПДЧ - декларация саммита
Посол США при НАТО не видит изменений в отношении Альянса к Грузии
Последние новости
15:32
Данилов о ликвидации трех российских Су-34: Охотились давно
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
15:17
Известно о по меньшей мере 3800 гражданских, которых пытали оккупанты – Костин
15:14
СМИ проанализировали, как пропаганда приучила россиян к войне и ненависти к Украине
15:07
Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
14:41
"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса
14:40
Dragon Capital опроверг информацию СМИ о якобы ведении бизнеса в Крыму
14:40
Большинство пациентов – мертвые. История о мошенничестве врача Паоло Маккиарини и его опасных операциях
14:35
ЕС отправляет Украине еще 500 электрогенераторов
Все новости...
Реклама: