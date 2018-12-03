Семенченко опровергает, что его задерживали в Грузии
Нардеп от "Самопомощи" Семен Семенченко заявил, что информация о том, что его задерживали в Грузии - фейк.
Об этом он написал в Facebook.
"Информация о том, что меня якобы кто-то где-то задерживал - фейк. Информация, что я "вылетел из Грузии в неизвестном направлении" - фейк", - написал Семенченко.
"В связи с задержанием украинских граждан в Тбилиси, занимаюсь информированием их семей, организацией адвокатов и выяснением ситуации, которая привела к данной провокации.
И нет у меня никакой дипломатической неприкосновенности - здесь я самый обычный иностранец", - добавил он.
Перед этим советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков заявил, что среди задержанных 2 декабря в Тбилиси (Грузия) украинцев был Семен Семенченко.
Ранее Министерство внутренних дел Грузии уточнило, что в воскресенье в Тбилиси были задержаны 6 граждан Украины и один гражданин Грузии.
Отмечается, что при обысках в гостиничных номерах обнаружены пистолеты "Беретта" и "Макаров", автоматическое ручное огнестрельное оружие и различные боеприпасы.
Возбуждено уголовное дело по ст. 236 Уголовного кодекса Грузии ("Незаконная покупка и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ").
В МВД сообщили, что граждане Украины прибыли в Грузию 27 ноября. Цели и задачи визита в страну выясняются.
"Министерство внутренних дел и Служба госбезопасности устанавливают, вовлечены ли задержанные граждане Украины и Грузии в политические процессы в стране", - отметили в ведомстве.
Ранее в МВД Грузии сообщали о 7 задержанных гражданах Украины.
Отмечалось, что среди задержанных - грузин Лука Чхетия, который воевал в Украине на Донбассе.
В свою очередь в Департаменте консульской службы МИД Украины сообщили УП, что украинский консул проверяет информацию о возможном задержании в Грузии граждан Украины.
Как сообщалось, в воскресенье в столице Грузии Тбилиси на проспекте Руставели прошла массовая акция протеста, организованная объединенной оппозицией, с требованием проведения досрочных парламентских выборов.
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