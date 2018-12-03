Россия отрабатывает в оккупированном Крыму ракетные удары по кораблям

На полигонах в оккупированном Крыму российские военные проводят тренировки по нанесению ракетных ударов при развертывании с марша.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Отмечается, что отрабатывается подготовка расчетов противокорабельных береговых ракетных комплексов "Бастион" и "Бал" Черноморского флота во взаимодействии с мобильными береговыми комплексами разведки морской и воздушной обстановки.

По данным Минобороны РФ, личный состав стартовых батарей отработал способы размещения техники на различных позициях в разных ландшафтах, выполняя задачи по выходу, развертыванию, смене боевого порядка и местоположения после применения оружия.

Сообщается, что главная задача учений - совершенствование навыков военнослужащих в выполнении задач по обнаружению надводных целей, выдаче целеуказаний и подготовке комплексов к нанесению ракетных ударов в различных условиях обстановки.

Ранее сообщалось, что Россия стягивает к Керчи комплексы "Бал", а также планировала отправить в Крым новые "Триумфы".

25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения.

С 26 ноября до 26 декабря в 10 областях Украины введено военное положение.