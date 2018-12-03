Семенченко назвал имена задержанных в Грузии украинцев

Нардеп от "Самопомощи" Семен Семенченко заявил, что против задержанных в Грузии украинцев была совершена провокация.

Об этом он сказал в эфире своей странице в Facebook.

"Я сейчас нахожусь у здания Нацполиции в Тбилиси. Здесь находятся задержанные граждане Украины: Курагин Дмитрий ... (неразборчиво - ред.) Ролан, Новиков Александр, Коростылев Юрий, Орленко Игорь, Клотько Сергей, Фурагин Дмитрий и гражданин Грузии Лукач Хетия", - сказал он.

Семенченко рассказал, что часть задержанных являются членами батальона Донбасс. По его словам, все задержанные приехали в период с 28 по 30 ноября для того, чтобы "встретиться со своими собратьями".

Семенченко сообщил, что задержанные еще не встречались с представителем украинского консульства.

"В дальнейшем им будут объявлять обвинения. Я думаю, что оружие им подбросили и так они сами утверждают адвокатам, потому что оно им не нужно, оно не могло ниоткуда взяться. И третье это провокация со стороны тех людей, которые что хотят, чтобы здешняя оппозиция была не мирной", - сказал он.

Как известно, в воскресенье 2 декабря МВД Грузии сообщило, что в Тбилиси были задержаны 6 граждан Украины и один гражданин Грузии.

Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков заявил, что среди задержанных 2 декабря в г. Тбилиси украинцев был Семен Семенченко.

Позже он заявил, что информация о его задержания в Грузии - фейк.

Во время обысков в гостиничных номерах обнаружено пистолета "Беретта" и "Макаров", автоматическую ручную огнестрельное оружие и различные боеприпасы.

Возбуждено уголовное дело по ст. 236 Уголовного кодекса Грузии ( "Незаконная покупка и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ").

В МВД сообщили, что граждане Украины прибыли в Грузию 27 ноября.

В воскресенье в столице Грузии Тбилиси на проспекте Руставели прошла массовая акция протеста, организованная объединенной оппозицией, с требованием проведения досрочных парламентских выборов.