Луценко говорит, что заказчики и организаторы убийства Гандзюк уже установлены

Все заказчики и организаторы убийства экс-советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк установлены.

Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, сообщает "Громадське".

Глава ГПУ отметил, что следствие уже сходится на основной версии и видит мотив убийства.

"У нас несколько десятков версий, но на данный момент мы сходимся на том, что нашли основную версию и видим мотив. Мотив - это активность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем местных властей и все, кто заказал это убийство, кто организовывал, нами установлены", - заверил Луценко.

Он напомнил о врученном подозрении бывшему помощнику депутата от "Блока Петра Порошенко" Николая Паламарчука - Игорю Павловскому и отметил, что генеральная прокуратура также в ближайшее время объявит еще ряд подозрений.

"В ближайшее время мы объявим еще ряд подозрений, которые окончательно покажут круг лиц, причастных к заказу, организации и совершению преступления", - пообещал Луценко.

Генпрокурор отметил, что Гандзюк стала жертвой преступления за свой "антикоррупционный запал".

"Я убедился в высоте ее антикоррупционного запала (когда посещал ее в больнице - ред.). И именно поэтому она стала жертвой ", - сказал генпрокурор.

Напомним, 4 ноября стало известно о смерти активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк, которую 31 июля облили концентрированной серной кислотой.

Следствие подозревает в совершении нападения на активистку пятерых бывших участников АТО.

Четверо из пяти подозреваемых в попытке убить Гандзюк признались в совершении преступления, а Торбин не признается.

Дело относительно заказчиков расследует Служба безопасности, дело по исполнителям, которое фактически завершила Нацполиция, 5 ноября передали в Главное следственное управление СБУ.

Активист инициативы "Кто заказал Екатерину Гандзюк?" Роман Синицын заявил, что Луценко, Аваков и Грицак знают заказчиков нападения.

6 ноября Верховная Рада решила создать временную следственную комиссию из 18 народных депутатов.

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