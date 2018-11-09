Луценко, Аваков и Грицак знают заказчиков Гандзюк, хранят секреты – Синицын

Руководства правоохранительных органов знает имена заказчиков нападения на херсонскую активистку Катерину Гандзюк, вследствие которого она умерла.

Об этом заявил активист инициативы "Кто заказал Екатерину Гандзюк?" Роман Синицын в интервью Лига.net.

На то, что генпрокурор обвинил депутатов в пиаре на крови, он отреагировал резко: "Это он (Луценко) пиарится на крови вместо того, чтобы делать свою работу".

"И Луценко, и Грицак, и Аваков прекрасно знают, кто заказал Катю. В этих кругах это не секрет. Если следствие дойдет до реальных заказчиков, раскроется много секретов власти. Все эти договорняки", – заявил Синицын.

"Там все связано. Её не заказал какой-то бездомный. Это серьезные люди", – добавил он.

По словам Синицына, активистам известно, что заказчик нападения на Гандзюк – не один человек, известны их имена, посредники и заплаченное исполнителям вознаграждение.

По мнению активиста, создание временной следственной комиссии по делу Гандзюк в Верховной Раде ни к чему не приведет.

"Из того, что я понимаю о ВСК, кроме информационного выхлопа – ничего не даст. Чтобы комиссия была эффективной, нужно было взять туда нормальных людей и принять соответствующий закон о механизмах ее деятельности. А там снова появились такие, как Антон Геращенко. Этот человек постоянно врет по Катиному делу", – заявил Синицын.

На вопрос, остановятся ли активисты на Гандзюк, когда посадят заказчиков, или продолжат заниматься десятками нападений на других активистов, он ответил: "Это все ситуативные действия".

"Еще нужно Катино дело довести до конца. Я это делаю, потому что был ее другом. Понимаю, что могу быть следующим. Меня хлопнут – и никто за это не ответит. Это страшно. Вижу два выхода из создавшегося положения: эмигрировать или бороться. Я выбрал второй вариант", – сказал Синицын.

По его мнению, Арсен Аваков точно должен уйти с должности министра внутренних дел, так как "реформа полиции – полная имитация, за следственный и оперативный блоки МВД вообще никто не брался".

Екатерину Гандзюк облили кислотой в Херсоне 31 июля, она перенесла более десяти операций – но 4 ноября умерла в киевской больнице.

В причастности к нападению общественность подозревает правоохранителей, поэтому производство по заказчикам расследует Служба безопасности Украины – после смерти Гандзюк СБУ полностью занимается этим делом.

По данным полиции, расследование в отношении 5 исполнителей фактически завершено. Что касается заказчика, то, по словам генпрокурора Юрия Луценко, есть 12 подозреваемых.

По данным активистов, одним из посредников между заказчиками и исполнителями нападения на Гандзюк был Игорь Павловский – помощник нардепа БПП и генерала полиции в отставке Николая Паламарчука.

Депутат Паламарчук заявил, что не имеет отношения к нападению на Гандзюк, а Павловского уволил – и тот уже не является его помощником.

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