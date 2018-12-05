Блокпосты на въездах в Одессу усилили боевыми машинами

В рамках военного положения силовики Одесской области усилили контроль на въездах в областной центр и ряд других городов.

Об этом сообщает 5 декабря "Укринформ".

Наряду с полицейскими, которые вооружены автоматами, на блокпостах при въездах в Одессу несут службу экипажи боевых разведывательно-дозорных машин (БРДМ).

"Дополнительные меры контроля и безопасности приняты на автотрассе Киев-Одесса, Николаевской дороге и других. Правоохранители останавливают автомобили для проверки выборочно", – отметил советник главы ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

В то же время он опроверг слухи, что в город не пускают тех, кто не имеет при себе паспортов.

"Это один из фейков", – лаконично прокомментировал Форостяк.

Мест функционирования станционарных и мобильных блокпостов советник не назвал, сославшись на требования к силовикам в условиях военного положения.

Отмечается, что под усиленную охрану взяты также морские и речные порты, аэропорт и другие стратегически важные объекты инфраструктуры Одесской области.

Как сообщалось, с 26 ноября Украина ввела на 30 дней военное положение в 10 областях, расположенных вдоль российской границы, приднестровского участка молдавской границы и на побережье Черного и Азовского морей.

Причиной введения военного положения послужило то, что 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 из которых, по подтвержденной россиянами информации, получили ранения.