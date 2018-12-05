Гриценко обратился с предупреждением к Тимошенко, Вакарчуку и Зеленскому

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что главным организатором нападения на его соратников был руководитель личной охраны президента Петра Порошенко Юрий Федоров.

Об этом Гриценко рассказал в комментарии "Украинской правде".

По его словам нападение не было единичным случаем, а подобные провокации происходили ранее в Харькове, Хмельницком, Виннице.

"Мы провели свое расследование. Это прямое указание Петра Порошенко, главный организатор этих провокаций руководитель личной охраны Порошенко Юрий Федоров. По линии службы безопасности это заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко. Он организует все эти грубые действия", - сказал он.

По словам Гриценко, на уровне Одессы организацией занимался руководитель областного управления СБУ Александр Довженко.

На своей странице в Facebook Гриценко публично предупредил Юлию Тимошенко, Владимира Зеленского и Святослава Вакарчука.

"По информации, которую мы получили в ходе собственного расследования, подобные провокации сейчас готовятся и против них", - написал он.

Как сообщалось, 28 ноября около 30 человек в масках напали на представителей партии "Гражданская позиция" в Одессе.

Гриценко возложил ответственность за нападение на него с соратниками в Одессе на президента Петра Порошенко.

В партии "Блок Петра Порошенко" заявили, что требуют от правоохранительных органов скорейшего расследования хулиганских действий в отношении Гриценко, а его самого обвинили в черном пиаре.

30 ноября министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что пятеро нападавших на Гриценко опознаны и задержаны Национальной полицией, а еще по 12 человекам будут приняты процессуальные решения.

В Генпрокуратуре отметили, что "по данным допроса возможных фигурантов драки установлено, что противоправные действия в отношении руководителя политической партии не связаны с его общественной деятельностью, как будущего кандидата в президенты Украины, а касаются возможных коррупционных связей, незаконного отчуждения имущества Министерства обороны и другой деятельности на должности руководителя указанного министерства ".

Гриценко ранее объявил о намерении участвовать в президентских выборах в марте 2019 года.

Читайте также: "Урки". Как Одесса превращается в "уголовную республику"

Журналисты программы "Схемы" ранее писали, что мэры городов Украины держат "частные армии" для защиты от активистов.

По данным издания, в Одессе коммунальное учреждение "Муниципальная варта" применяет силу к жителям города, которые проявляют свою активную гражданскую позицию.