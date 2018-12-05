Киев предлагает Москве обменять 89 человек на 42 украинцев – Марчук

Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске предложила обменять 42 пленных украинцев на 89 человек, которые могут интересовать Россию.

Это следует из комментария представителя Украины по вопросам безопасности в Трехсторонний контактной группе Евгения Марчука корреспонденту "Прямого".

"Украинская сторона сегодня внесла предложение, но письменно эти предложения в виде формализованного документа Украина внесла несколько дней назад. И мы считаем – сегодня мы это подчеркнули, – что почти 90 человек могут встречать Новый год в своих семьях", – заявил Марчук.

"Это, во-первых, 23 гражданина России, которые находятся в украинских местах лишения свободы. Мы готовы обменять их на 23 украинцев, которые находятся в кремлевских тюрьмах. То есть 23 на 23", – уточнил он.

"Второе: мы предложили – подготовлено и считаем, если бы противоположная сторона согласилась, то – еще 66 на 19. То есть мы передаем 66, а получаем наших 19 человек", – добавил Марчук.

Он заверил: "Украина гарантирует, что эти предложения до 27 числа могут быть полностью подготовлены. И с 27 числа может начаться процедура обмена".

Однако российская сторона такие предложения не воспринимает, констатировал Марчук.

"Де факто, Россия отказывается от своих граждан... ОРДО/ОРЛО – 66 на 19 – они как бы в принципе не отрицают, но выставляют более широкий диапазон, называют другие цифры, которые не проработаны фундаментально, то есть нет степени готовности для (такого) обмена", – сказал он.

Напомним, 4 декабря представитель России в Трехсторонний контактной группе Борис Грызлов покинул заседание в Минске, когда украинская сторона начала зачитывать заявление с протестом против открытой российской агрессии.

Представитель президента РФ Дмитрий Песков 5 декабря заявил, что ему неизвестны предложения Киева по обмену заключенными лицами, но "если поступят какие-то конкретные предложения, наверняка они будут рассматриваться".

Последний крупный обмен пленными с пророссийскими боевиками Донбасса состоялся 27 декабря 2017 года: тогда Украина выдала 233 человека, а забрала 73 человека.