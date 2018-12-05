В Кремле говорят, что РФ готова рассмотреть обмен украинских моряков

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Среда, 5 декабря 2018, 12:08

Москва готова рассмотреть гипотетические предложения по обмену украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, однако о реакции на такие инициативы говорить преждевременно.

Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает российский "Интерфакс".

На просьбу прокомментировать звучащие в Киеве предложения об обмене, Песков сказал:

"Мне неизвестно о таких условиях. Если поступят какие-то конкретные предложения, наверняка они будут рассматриваться".

"Но означает ли это, что на них будет дан ответ, я сейчас сказать не могу", – отметил Песков.

Он дал понять, что, Россия продолжит судить украинских моряков, а "звучащая на Западе критика не является поводом для отмены "предусмотренных российским законодательством процедур".

Как сообщалось, Украина требует немедленного освобождения 24 военнопленных моряков, находящихся в России.

25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

В результате, россияне захватили 2 украинских катера, 1 буксир и 24 украинца.

Позже оккупанты в Крыму арестовали всех моряков и сотрудников СБУ, которые были на борту.

Им предъявили обвинение в нарушении границы.

26 ноября из-за вооруженного нападения российских пограничников на украинских военных в Керченском проливе Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении в 10 областях Украины военного положения.

29 ноября президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Буэнос-Айресе из-за плененных украинских военных.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что встреча президентов может состояться только после возвращения Россией захваченных украинских моряков и судов.

Читайте также: Война в Керченском проливе: таран, штурмовики и захват украинских кораблей

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Темы: моряки Керченский пролив
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