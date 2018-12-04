Геращенко: Грызлов "убежал" с заседания в Минске

Представитель России в Трехсторонний контактной группе Борис Грызлов покинул заседание в Минске, когда украинская сторона зачитывала заявление с протестом против открытой российской агрессии.

Об этом на своей странице в Facebook написала представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко.

"Представитель РФ в ТКГ Б. Грызлов сегодня в Минске покинул зал заседания во время объявления украинской стороной заявления с протестом против открытой российской агрессии в Азовском море и Керченском проливе", - написала она.

"Когда нечего сказать - россияне убегают. Или откровенно врут. Российские пропагандистские медиа распространили откровенно манипулятивные и ложные заявления своих марионеток из контролируемых РФ ОРДЛО об освобождении заложников", - добавила Геращенко.

Как сообщалось, 25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

В результате, россияне захватили 2 украинских катера, 1 буксир и 24 украинца.

Украина признала их военнопленными и требует немедленно отпустить.

Позже оккупанты в Крыму арестовали всех моряков и сотрудников СБУ, которые были на борту.

Им предъявили обвинение в нарушении границы.

26 ноября из-за вооруженного нападения российских пограничников на украинских военных в Керченском проливе Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении в 10 областях Украины военного положения.

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