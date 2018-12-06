Избрание председателя единой церкви: в УПЦ КП призвали не распространять слухи о Филарете

В Украинской православной церкви Киевского патриархата призвали пользоваться первоисточниками, а не распространять слухи о том, кто может стать предстоятелем единой поместной УПЦ.

Об этом написал руководитель информационного отдела УПЦ КП, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) в Facebook.

Архиепископ отметил, что с приближением объединительного собора возросло число "религиоведов" и комментаторов темы.

"Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны". Хотя есть ряд вещей, которые комментировать еще не время, труд продолжается, и шум вокруг них поднимается не для успеха, а как раз наоборот ", - утверждает Евстратий.

По его словам, патриарх Филарет 19 ноября рассказал, как будет действовать в случае выдвижения от УПЦ КП его кандидатуры в предстоятели.

"Каким будет мой ответ на предложение об избрании, если оно будет объявлено ​​официально на соборе - я также официально сообщу собору", - прокомментировал Филарет.

"Прошу пользоваться первоисточником, а не комментариями слухов, распространение которых только препятствует достижению решений, приемлемых для всех участников процесса", - призвал Евстратий.

Также архиепископ отметил, что даже если на какие-то заявления или слухи не дается комментарий, опровержение или ответ - это не значит, что нечего сказать или что распространяемое на 100% правда.

"Есть вещи, на которые молчание - лучший ответ", - резюмировал он.

5 декабря религиовед Андрей Ковалев, ранее работавший в информационном отделе УПЦ КП заявил, что Филарет не будет баллотироваться на пост предстоятеля Единой поместной украинской церкви.

Как сообщалось, Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) не будет подавать кандидатуру на пост предстоятеля будущей поместной православной церкви.

Выступая на Форуме местного самоуправления в Киеве, президент Петр Порошенко заявил, что 15 декабря состоится объединительный собор, касающийся украинской автокефалии.

Напомним, 11 октября Синод Вселенского патриархата принял решение предоставить томос об автокефалии православной церкви в Украине.

Российская церковь не признает такого решения и называет его неканоническим.

29 ноября стало известно, что синод Вселенского патриархата подготовил конституционную хартию (устав) для украинской церкви. Президент Петр Порошенко объявил, что на синоде Вселенского патриархата был одобрен текст томоса о предоставлении независимости Украинской церкви.

Читайте также:

Праздник близится. Когда в Украине появится самостоятельная Церковь