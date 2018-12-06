Продану не смогли надеть электронный браслет, потому что не хватило

Правоохранители пока не смогли выполнить решение суда и надеть на экс-главу Государственной фискальной службы Мирослава Продана электронный браслет, поскольку свободных браслетов нет.

Об этом "Украинской правде" сообщил заместитель председателя Специальной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко.

"По состоянию на 10 утра сегодня браслетов не было в Киевской области – это та информация, которую я получил от подчиненных, которые общались с правоохранителями", - сказал он.

Кривенко добавил, что поиски браслета для Продана продолжаются.

"Конечно, мы не перестаем искать электронный браслет, чтобы выполнить решение суда", - подытожил Кривенко.

Напомним, САП подозревает Мирослава Продана в получении 89 миллионов гривен во время работы на должностях и.о. заместителя и председателя Государственной фискальной службы с июля 2016 по июнь 2018 года.

Согласно данным следствия, за эти средства Продан приобрел две квартиры в Киеве за 6,7 миллиона, два дома в Турции за 78 миллионов гривен и 3 авто представительского класса за 3,4 миллиона гривен, но оформил их на приближенное лицо.

Также следствие проверяет причастность экс-главы ГФС к приобретению других объектов недвижимости в Киеве и люксовых автомобилей.

5 сентября Кабинет министров уволил и.о. главы Государственной фискальной службы Продана по его собственному заявлению.

Продан ушел в отставку, чтобы не было конфликта интересов, поскольку Кабмин планирует провести конкурс на должность главы Фискальной службы, и Продан собирается в нем участвовать.

16 ноября Специализированная антикоррупционная прокуратура заочно объявила о подозрении в незаконном обогащении Мирославу Продану, поскольку тот не являлся на вызовы.

В САП напомнили, что эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

21 ноября Продан заявил, что скоро возвращается в Киев и сразу пойдет в САП.

26 ноября экс-руководитель ГФС вернулся в Украину.

4 декабря Соломенский районный суд Киева избрал Мирославу Продану меру пресечения в виде взятия на поруки с ношеним електронного браслета.

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