Россия пустила консулов к украинским военнопленным – Климкин

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Четверг, 6 декабря 2018, 18:31

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин утверждает, что украинские консулы начали посещения украинских военнопленных моряков, которых Россия удерживает в Москве.

Об этом он заявил в комментарии на полях министерской встречи ОБСЕ, сообщает из Милана корреспондент "Европейской правды".

Климкин утверждает, что договоренность об этом стала результатом давления на РФ в рамках данной организации.

"Положительный результат встречи ОБСЕ - то, что мы выбили у них (российских властей -ЕП) ответ на вопрос, где находятся наши ребята и выбили график консульских посещений.

Именно сейчас наши консулы встречаются с ранеными ребятами, с тремя, и затем каждый день будут встречаться с другими - чтобы к субботе консулы убедились, в каком они состоянии", - заявил министр.

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Темы: моряки Росcия заложники
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