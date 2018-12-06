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Россия пустила консулов к украинским военнопленным – Климкин

Четверг, 6 декабря 2018, 17:31

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин утверждает, что украинские консулы начали посещения украинских военнопленных моряков, которых Россия удерживает в Москве.

Об этом он заявил в комментарии на полях министерской встречи ОБСЕ, сообщает из Милана корреспондент "Европейской правды".

Климкин утверждает, что договоренность об этом стала результатом давления на РФ в рамках данной организации.

"Положительный результат встречи ОБСЕ - то, что мы выбили у них (российских властей -ЕП) ответ на вопрос, где находятся наши ребята и выбили график консульских посещений.

Именно сейчас наши консулы встречаются с ранеными ребятами, с тремя, и затем каждый день будут встречаться с другими - чтобы к субботе консулы убедились, в каком они состоянии", - заявил министр.

Позже министр уточнил, что провести все встречи до субботы не получится. Сначала планировалось, что все встречи завершатся к субботе, но потом стало известно, что график будет другим.

"Окончательный график еще согласовывается, но все равно мы рассчитываем, что встреча с 24 моряками состоится в ближайшие дни", - сказал министр.

Климкин уточнил, что этого результата удалось достичь без прямых переговоров с российским министром иностранных дел, благодаря давлению партнеров.

"Мы объясняли, что россияне нарушают и закон, и принципы морали, и попросили наших партнеров повлиять. Мы понимали, что если они от всех услышат, что они нарушают и международное право, и двусторонне консульское соглашение между Украиной и Россией, по которому они должны были гарантировать консулам доступ к ним в течение трех суток ", - рассказал Климкин.

25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

В результате, россияне захватили 2 украинских катера, 1 буксир и 24 украинца.

Позже оккупанты в Крыму арестовали всех моряков и сотрудников СБУ, которые были на борту.

Им предъявили обвинение в нарушении границы.

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Темы: морякиРосcиязаложники
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