Россия пустила консулов к украинским военнопленным – Климкин
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин утверждает, что украинские консулы начали посещения украинских военнопленных моряков, которых Россия удерживает в Москве.
Об этом он заявил в комментарии на полях министерской встречи ОБСЕ, сообщает из Милана корреспондент "Европейской правды".
Климкин утверждает, что договоренность об этом стала результатом давления на РФ в рамках данной организации.
"Положительный результат встречи ОБСЕ - то, что мы выбили у них (российских властей -ЕП) ответ на вопрос, где находятся наши ребята и выбили график консульских посещений.
Именно сейчас наши консулы встречаются с ранеными ребятами, с тремя, и затем каждый день будут встречаться с другими - чтобы к субботе консулы убедились, в каком они состоянии", - заявил министр.
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