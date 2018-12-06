Нацсовет объявил предупреждение NewsOne

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания объявил предупреждение за нарушение правил вещания в день памяти телеканалам NewsOne и "ПРАВДА ТУТ Київ".

Такое решение регулятор принял на заседании 6 декабря.

В частности, компаниям объявили предупреждение из-за нарушения вещания в день столетия со дня начала "красного террора" 5 сентября.

Отмечается, что в этот день телерадиоорганизации должны были распространять минимум раз в 2 часа в эфирном времени информацию о дне памяти; прекратить трансляцию комедийных и эротических фильмов, юмористических передач; во время телетрансляции разместить на экране соответствующее стилизованное изображение или горящую свечу; объявить в 12.00 минуту молчания.

Регулятор выяснил, что в этот день информация о Дне памяти в эфире NewsOne отсутствовала с 18:19 до 23:52, а в эфире "ПРАВДА ТУТ Київ" информация распространялась только с 11:32.

Нацсовет признал нарушения компаниями требований пункта б) ч.1 ст. 59 "О телевидении и радиовещании", постановления Верховной Рады "О праздновании памятных дат и юбилеев в 2018 году" и пункта 4 правил ведения вещания на теле- и радиоканалах в дни траура (скорби) и дни памяти.

Отмечается, что "NewsOne" уже в третий раз получил предупреждение регулятора за несоблюдение правил вещания в дни траура.

Проверку провели в ООО "Новости 24 часа", м. Киев (логотип NewsOne) и ООО "Телерадиокомпания" Академия ", город Вишневое Киевской области (логотип "ПРАВДА ТУТ Київ").