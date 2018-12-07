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Полторак: Корабли ВМС Украины продолжат проходить через Керченский пролив

Пятница, 7 декабря 2018, 03:52
Полторак: Корабли ВМС Украины продолжат проходить через Керченский пролив

Украина не собирается отказываться от использования Керченского пролива в интересах своих военных кораблей и военно-морских сил.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

"Мы не нарушили ни одного пункта ни одного договора, мы действовали абсолютно так же, как и прежде. Но мы не откажемся от нашего права проходить через Керченский пролив и от нашего права присутствовать в Азовском море", - сказал глава Минбороны.

Полторак подчеркнул, что "сегодня никто никуда не идет", Украина возобновит пользование Керченским проливом, когда ВМСУ "будут готовы".

"Когда будем готовы к проведению следующего перехода для ротаций наших подразделений, мы будем совершать такие же проходы с выполнением всех международных норм и прав. К этому времени, я думаю, международное давление на РФ даст им понять, что они не выполняют международные обязательства", - отметил он.

Министр также заявил, что Украина не может себе позволить отказаться от использования пролива - "это будет означать, что РФ полностью оккупировала Азовское море и мы просто потеряем еще одну территорию".

Как сообщалось, 25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

26 ноября из-за вооруженного нападения российских пограничников на украинских военных в Керченском проливе Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении в 10 областях Украины военного положения.

28 ноября Киевский районный "суд" оккупированного Симферополя арестовал на 2 месяца 24 украинских моряков, захваченных ФСБ России.

В РФ обвиняют украинцев в нарушении границы Российской Федерации, которая аннексировала Крым. Их обвиняют по ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы).

Украина признала их военнопленными и требует немедленно отпустить.

27 ноября журналист опубликовал имена всех украинских военнопленных моряков.

Читайте также: Пленные моряки: где они сейчас, что их ждет и как Украина будет их освобождать

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Темы: Керченский проливПолторакАзовское море
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