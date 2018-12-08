В ФСБ говорят, что украинские моряки получили ранения от обшивки корабля

Задержанные возле Керченского пролива украинские моряки не получали пулевых ранений.

Об этом заявил начальник следственного управления ФСБ РФ Михаил Шишов на брифинге в субботу.

"Повреждения получены от разрушившейся обшивки корпуса корабля, пулевых ранений у них нет", - сказал он.

Шишов также сообщил, что правом на один телефонный звонок после задержания воспользовались только 10 из 24 задержанных украинских моряков. Остальные, по его словам, от такой возможности отказались.

Кроме того, начальник следственного управления ФСБ сообщил, что один задержанный воспользовался правом на переводчика на украинский язык.

Шишов также заявил, что к ФСБ обратился житель Донецкой области, который опознал в одном из задержанных моряков сотрудника СБУ, который его пытал.

"К нам обратился житель Донецкой области. Он опознал в одном из задержанных сотрудника СБУ как лицо, пытавшее его в Бердянске с причинением серьезных телесных повреждений", - сказал он.

Шишов также подчеркнул, что задержанные моряки не могут считаться военнопленными, поскольку Россия и Украина не находятся в состоянии войны.

25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

В конце концов, русские захватили 2 украинских катера, 1 буксир и 24 украинца. Трое украинских моряков получили ранения.

Позже оккупанты в Крыму арестовали всех моряков и сотрудников СБУ, которые были на борту.

Им предъявлены обвинения в нарушении границы.

Арестованные моряки этапированы в Москву в СИЗО "Лефортово", а трое раненых содержатся в медблоци следственного изолятора "Матросская тишина".

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