Порошенко: Российским судам надо запретить вход в порты Европы и США

Президент Петр Порошенко считает, что после агрессии РФ в Черном море российским судам должен быть запрещен вход в европейские и американские порты.

Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу Fox News, сообщает в субботу пресс-служба президента.

По словам Порошенко, блокада, оккупация Азовского моря Россией имеет значительные экономические последствия.

"Мы не можем это принять - ни мы, ни Европейский Союз", - сказал президент, добавив, что это касается и Соединенных Штатов.

Он отметил, что проход через Керченский пролив заблокирован и для судов, которые ходят под флагами стран ЕС.

"В этой ситуации российским судам должен быть запрещен вход в европейские и американские порты", - подчеркнул Порошенко.

Он подчеркнул, что Украина готова к координации действий с партнерами в этом вопросе.

Президент отметил, что реакция всего мира на действия России была достаточно решительной.

"Но это заявления, это только слова, а в ответ на действия Путина для нас чрезвычайно важно тоже действовать", - подчеркнул он.

"Например, во-первых, нам нужно присутствие НАТО в Черном море, чтобы не позволить русским войскам оккупировать Черное море и регион Азовского моря, что и происходит сейчас. "Азовский" пакет санкций. Я думаю, что это очень важно", - сказал президент.

"Я думаю, было важным заявление Государственного департамента США, что будет абсолютно целесообразным, если реакцией на акт агрессии в Черном море, ЕС вместе с США введут санкции, чтобы остановить "Северный поток-2"", - также отметил он.

"В данной ситуации нам нужно единство и солидарность. Мы должны улучшить сотрудничество с НАТО для защиты мира, безопасности, свободы и демократии в регионе. Нам нужен пакет санкций, нам нужно улучшить военное и техническое сотрудничество, включая поставки летального оружия, которое поможет нам защитить нашу страну от возможной большой наземной операции, которую мы не исключаем, что Россия может начать в любой момент", - подчеркнул Порошенко.

Он добавил, что, по имеющейся информации, президент РФ Владимир Путин ожидал, что украинское судно откроет ответный огонь, и это будет поводом для России, чтобы начать большую наземную операцию.

25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

В конце концов, русские захватили 2 украинских катера, 1 буксир и 24 украинца. Трое из них были ранены.

Позже оккупанты в Крыму арестовали всех моряков и сотрудников СБУ, которые были на борту.

Им предъявлены обвинения в нарушении границы.

Арестованные моряки этапированы в Москву в СИЗО "Лефортово", а трое раненых содержатся в медблоци следственного изолятора "Матросская тишина".

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