Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко попросил Онуфрия помочь освободить моряков

Воскресенье, 9 декабря 2018, 09:57
Порошенко попросил Онуфрия помочь освободить моряков

Президент Петр Порошенко обратился к предстоятелю УПЦ Московского патриархата Онуфрию с просьбой принять меры для возвращения из российского плена украинских моряков.

Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба президента.

"Вчера и позавчера я разговаривал с предстоятелем Украинской православной церкви Московского патриархата Блаженнейшим Онуфрием. Обратился к нему с просьбой немедленно связаться с Москвой для того, чтобы по линии церкви принять соответствующие меры для того, чтобы вернуть (наших моряков - ред.)", - сказал Порошенко.

"Я не буду останавливаться перед любой возможностью для того, чтобы вернуть наших солдат. Мы будем молиться и надеяться, что это произойдет как можно скорее", - добавил он.

Президент также сообщил, что сразу же после получения информации об обстреле украинских кораблей запросил разговор с президентом России Владимиром Путиным "для того, чтобы получить объяснения действий российских Вооруженных Сил".

"Вы знаете, что Путин избегает разговора", - отметил Порошенко.

Он в очередной раз подчеркнул, что ни один российский суд не имеет никакой юрисдикции над украинскими моряками, ведь согласно Женевской конвенции они являются военнопленными.

"Они должны быть немедленно освобождены. В противном случае Россия будет привлечена к ответственности", - сказал президент.

Он отметил, что Украина также требует немедленного освобождения украинских кораблей и немедленного открытия Керченского пролива и Азовского моря, прекращения частичной оккупации Азовского моря.

25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

В конце концов, русские захватили 2 украинских катера, 1 буксир и 24 украинца. Трое украинских моряков получили ранения.

Позже оккупанты в Крыму арестовали всех моряков и сотрудников СБУ, которые были на борту.

Им предъявлены обвинения в нарушении границы.

Арестованные моряки этапированы в Москву в СИЗО "Лефортово", а трое раненых содержатся в медблоци следственного изолятора "Матросская тишина".

Читайте также:

Война в Керченском проливе: таран, штурмовики и захват украинских кораблей

Пленные моряки: где они сейчас, что их ждет и как Украина будет их освобождать

Украинская правда
Темы: ПорошенкоцерковьРосcиякорабли
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
15:56
В Одессе жена "мобилизовала" своего мужа, чтобы запугать при разводе – ТЦК
15:51
Россия заявила об атаке беспилотников в нескольких областях, в том числе Московской
15:47
Новая карта мира с "зелеными" сверхдержавами": о чем говорят глобальные тренды
15:45
В Украине не будет дополнительных выходных в Рождественские и Новогодние праздники 2023
15:32
Данилов о ликвидации трех российских Су-34: Охотились давно
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
15:17
Известно о по меньшей мере 3800 гражданских, которых пытали оккупанты – Костин
15:14
СМИ проанализировали, как пропаганда приучила россиян к войне и ненависти к Украине
15:07
Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
Все новости...
Реклама: