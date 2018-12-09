Порошенко попросил Онуфрия помочь освободить моряков

Президент Петр Порошенко обратился к предстоятелю УПЦ Московского патриархата Онуфрию с просьбой принять меры для возвращения из российского плена украинских моряков.

Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба президента.

"Вчера и позавчера я разговаривал с предстоятелем Украинской православной церкви Московского патриархата Блаженнейшим Онуфрием. Обратился к нему с просьбой немедленно связаться с Москвой для того, чтобы по линии церкви принять соответствующие меры для того, чтобы вернуть (наших моряков - ред.)", - сказал Порошенко.

"Я не буду останавливаться перед любой возможностью для того, чтобы вернуть наших солдат. Мы будем молиться и надеяться, что это произойдет как можно скорее", - добавил он.

Президент также сообщил, что сразу же после получения информации об обстреле украинских кораблей запросил разговор с президентом России Владимиром Путиным "для того, чтобы получить объяснения действий российских Вооруженных Сил".

"Вы знаете, что Путин избегает разговора", - отметил Порошенко.

Он в очередной раз подчеркнул, что ни один российский суд не имеет никакой юрисдикции над украинскими моряками, ведь согласно Женевской конвенции они являются военнопленными.

"Они должны быть немедленно освобождены. В противном случае Россия будет привлечена к ответственности", - сказал президент.

Он отметил, что Украина также требует немедленного освобождения украинских кораблей и немедленного открытия Керченского пролива и Азовского моря, прекращения частичной оккупации Азовского моря.

25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

В конце концов, русские захватили 2 украинских катера, 1 буксир и 24 украинца. Трое украинских моряков получили ранения.

Позже оккупанты в Крыму арестовали всех моряков и сотрудников СБУ, которые были на борту.

Им предъявлены обвинения в нарушении границы.

Арестованные моряки этапированы в Москву в СИЗО "Лефортово", а трое раненых содержатся в медблоци следственного изолятора "Матросская тишина".

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