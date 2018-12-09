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Кирилл заявил, что автокефалии украинской церкви "нельзя допустить"

Воскресенье, 9 декабря 2018, 12:55
Кирилл заявил, что автокефалии украинской церкви нельзя допустить

Глава РПЦ патриарх Кирилл считает недопустимым предоставление независимости православной церкви в Украине.

Об этом он заявил в воскресенье, обращаясь к верующим после литургии в храме Святой Татьяны в Люблино, передает Интерфакс.

"Может быть, эти люди (сторонники независимой церкви - ИФ) и правы, и в независимом государстве должна быть как бы и независимая церковь? (...) Почему бы не допустить такое в отношении Украины?.. Нельзя допустить", - сказал Кирилл.

"Послушайте тех, кто борется за так называемую независимую церковь, прислушайтесь к интонациям и словам, какая же там злоба и ненависть. Поэтому все те, кто сегодня стремятся утвердить так называемую незалежную церковь и ради этого готовы погубить жизни других людей, сломать церковную жизнь, ворваться и захватить храмы и монастыри, разве этот язык силы является языком Божьим?" – цитирует патриарха ТАСС.

По словам предстоятеля Русской православной церкви, "раскольники" пытаются представить идеи тьмы в качестве светлых и положительных.

Он выразил надежду, что "никакие раскольнические объединения, никакое участие светской власти, никакая злобная и воинственная риторика не способны будут оторвать верующих людей от жизни во свете Божьем".

Выступая на Форуме местного самоуправления в Киеве, президент Петр Порошенко заявил, что 15 декабря состоится объединительный собор, касающийся украинской автокефалии.

Напомним, 11 октября Синод Вселенского патриархата принял решение предоставить томос об автокефалии православной церкви в Украине.

Российская церковь не признает такого решения и называет его неканоническим.

Сейчас идут разговоры вокруг будущего предстоятеля объединенной украинской церкви. В частности, УАПЦ заявила, что не будет подавать кандидатуру на пост предстоятеля будущей поместной православной церкви.

Предстоятель УПЦ КП Филарет заявил, что все епархии будут предлагать собственного кандидата, а на соборе объявят решение относительно будущего председателя.

29 ноября стало известно, что синод Вселенского патриархата подготовил конституционную хартию (устав) для украинской церкви.

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Темы: церковьРосcия
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