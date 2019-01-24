Блогеру Барабошко продлили меру пресечения
Четверг, 24 января 2019, 20:57
Печерский суд продолжил залог в три миллиона гривен и ношение электронного браслета.
Об этом сообщил сам Барабошко.
"Сегодня был очередное (посещение суда - УП), в результате которого мне продлили еще на 2 месяца залог на 3 млн грн и ношение электронного браслета с невозможностью покидать г. Киев", - написал он.
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Напомним:
- 30 ноября 2018 года Печерский райсуд арестовал Барабошка и назначил залог 3 миллиона гривен.
- 29 ноября стало известно, что политтехнолога Владимира Петрова и Барабошко задержали в расследовании, которое ведет Следственное управление СБУ в Киеве и Киевской области.
- Они фигурируют деле о якобы домогательствах замначальника отдела департамента защиты экономики Нацполиции Александра Варченко к студентке.
Украинская правда