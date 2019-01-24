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Блогеру Барабошко продлили меру пресечения

Четверг, 24 января 2019, 20:57

Печерский суд продолжил залог в три миллиона гривен и ношение электронного браслета.

Об этом сообщил сам Барабошко.

"Сегодня был очередное (посещение суда - УП), в результате которого мне продлили еще на 2 месяца залог на 3 млн грн и ношение электронного браслета с невозможностью покидать г. Киев", - написал он.

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Напомним:

Украинская правда
Темы: судинтернет
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