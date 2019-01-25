Климкин сравнил события в Венесуэле с украинским Майданом
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сравнил противостояние между властью и оппозицией в Венесуэле с событиями украинской Революции достоинства.
Об этом Климкин написал в Twitter.
"У каждого свой путь к свободе и достоинству. Стараюсь избегать сравнений во внешней политике, но борьба венесуэльцев чем-то напоминает мне наш драйв времен Майдана. Должны поддержать дух свободы и справедливости и тех, кто отстаивает свое право на свободное будущее", - написал он о Венесуэле, где Хуан Гуайдо, председатель парламента страны, временно взял на себя президентские полномочия.
У кожного свій шлях до свободи і гідності. Намагаюсь уникати порівнянь у зовнішній політиці, але боротьба венесуельців чимось нагадує мені наш драйв часів Майдану. Маємо підтримати дух свободи та справедливості та тих, хто відстоює своє право на вільне майбутнє— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 24 січня 2019 р.
Перед этим Климкин также написал на испанском языке: "Отвечать силой на требования мирных протестующих - это кратчайший путь для власти к тому, чтобы потерять легитимность. Возлагаем надежды на Национальное собрание и на мудрость их главы Хуана Гуайдо в поисках выхода из политического кризиса".
Respondiendo con fuerza a las exigencias de los manifestantes pacíficos es una via más corta para que las autoridades pierdan su legitimidad.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 24 січня 2019 р.
Apostamos a la Asamblea Nacional y la sabiduría de su Presidente Juan Guiaidó por una salida de la crisis política #VenezuelaLibre
Напоминаем:
- Николас Мадуро возглавлял Венесуэлу с весны 2013 года.
- В мае 2018 года его переизбрали на пост президента, хотя оппозиция заявляла о массовых нарушениях на выборах и не признала их результат.
- В августе на Мадуро якобы совершили покушение с использованием беспилотника.
- 10 января 2019 года Николас Мадуро во второй раз принял присягу президента Венесуэлы.
- 11 января глава парламента Хуан Гуайдо заявил, что венесуэльская конституция позволяет ему исполнять полномочия главы государства.
- 21 января в Венесуэле группа военных совершила попытку устранить Мадуро от власти – задержали 27 военных. В протестах против президента-социалиста погибли по меньшей мере 4 человека.
- 23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным исполняющим обязанности президента страны перед тысячами демонстрантов.
- Президент США Дональд Трамп поддержал его.
- После этого Мадуро заявил, что страна разрывает дипломатические отношения с США. Гуайдо же заявил, что страна сохраняет дипломатические отношения со всеми государствами.
- Евросоюз, Канада и ряд других стран выразили поддержку парламенту Венесуэлы во главе с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо.
- МИД России обвинил Вашингтон в попытке "провернуть в Венесуэле апробированные сценарии смены неугодных правительств" и не исключил вооруженное вмешательство извне.
- "Экстремистски настроенные противники законного правительства Венесуэлы, потерпев неудачу в попытках сместить Мадуро, в том числе путем его физического устранения, избрали максимально конфронтационный сценарий противостояния", – заявил МИД РФ .
- Там призвали венесуэльскую оппозицию "не становиться пешками в чужой шахматной игре" и вести диалог с Мадуро.
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