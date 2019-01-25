Климкин сравнил события в Венесуэле с украинским Майданом

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сравнил противостояние между властью и оппозицией в Венесуэле с событиями украинской Революции достоинства.

Об этом Климкин написал в Twitter.

"У каждого свой путь к свободе и достоинству. Стараюсь избегать сравнений во внешней политике, но борьба венесуэльцев чем-то напоминает мне наш драйв времен Майдана. Должны поддержать дух свободы и справедливости и тех, кто отстаивает свое право на свободное будущее", - написал он о Венесуэле, где Хуан Гуайдо, председатель парламента страны, временно взял на себя президентские полномочия.

У кожного свій шлях до свободи і гідності. Намагаюсь уникати порівнянь у зовнішній політиці, але боротьба венесуельців чимось нагадує мені наш драйв часів Майдану. Маємо підтримати дух свободи та справедливості та тих, хто відстоює своє право на вільне майбутнє — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 24 січня 2019 р.

Перед этим Климкин также написал на испанском языке: "Отвечать силой на требования мирных протестующих - это кратчайший путь для власти к тому, чтобы потерять легитимность. Возлагаем надежды на Национальное собрание и на мудрость их главы Хуана Гуайдо в поисках выхода из политического кризиса".

Respondiendo con fuerza a las exigencias de los manifestantes pacíficos es una via más corta para que las autoridades pierdan su legitimidad.

Apostamos a la Asamblea Nacional y la sabiduría de su Presidente Juan Guiaidó por una salida de la crisis política #VenezuelaLibre — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 24 січня 2019 р.

Напоминаем:

Николас Мадуро возглавлял Венесуэлу с весны 2013 года.

В мае 2018 года его переизбрали на пост президента, хотя оппозиция заявляла о массовых нарушениях на выборах и не признала их результат.

В августе на Мадуро якобы совершили покушение с использованием беспилотника.

10 января 2019 года Николас Мадуро во второй раз принял присягу президента Венесуэлы.

11 января глава парламента Хуан Гуайдо заявил, что венесуэльская конституция позволяет ему исполнять полномочия главы государства.

21 января в Венесуэле группа военных совершила попытку устранить Мадуро от власти – задержали 27 военных. В протестах против президента-социалиста погибли по меньшей мере 4 человека.

23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным исполняющим обязанности президента страны перед тысячами демонстрантов.

Президент США Дональд Трамп поддержал его.

После этого Мадуро заявил, что страна разрывает дипломатические отношения с США. Гуайдо же заявил, что страна сохраняет дипломатические отношения со всеми государствами.

Евросоюз, Канада и ряд других стран выразили поддержку парламенту Венесуэлы во главе с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо.

МИД России обвинил Вашингтон в попытке "провернуть в Венесуэле апробированные сценарии смены неугодных правительств" и не исключил вооруженное вмешательство извне.

"Экстремистски настроенные противники законного правительства Венесуэлы, потерпев неудачу в попытках сместить Мадуро, в том числе путем его физического устранения, избрали максимально конфронтационный сценарий противостояния", – заявил МИД РФ .

Там призвали венесуэльскую оппозицию "не становиться пешками в чужой шахматной игре" и вести диалог с Мадуро.

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