Климкин сравнил события в Венесуэле с украинским Майданом

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Пятница, 25 января 2019, 03:00

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сравнил противостояние между властью и оппозицией в Венесуэле с событиями украинской Революции достоинства.

Об этом Климкин написал в Twitter.

"У каждого свой путь к свободе и достоинству. Стараюсь избегать сравнений во внешней политике, но борьба венесуэльцев чем-то напоминает мне наш драйв времен Майдана. Должны поддержать дух свободы и справедливости и тех, кто отстаивает свое право на свободное будущее", - написал он о Венесуэле, где Хуан Гуайдо, председатель парламента страны, временно взял на себя президентские полномочия.

Перед этим Климкин также написал на испанском языке: "Отвечать силой на требования мирных протестующих - это кратчайший путь для власти к тому, чтобы потерять легитимность. Возлагаем надежды на Национальное собрание и на мудрость их главы Хуана Гуайдо в поисках выхода из политического кризиса".

Напоминаем:

  • Николас Мадуро возглавлял Венесуэлу с весны 2013 года.
  • В мае 2018 года его переизбрали на пост президента, хотя оппозиция заявляла о массовых нарушениях на выборах и не признала их результат.
  • В августе на Мадуро якобы совершили покушение с использованием беспилотника.
  • 10 января 2019 года Николас Мадуро во второй раз принял присягу президента Венесуэлы.
  • 11 января глава парламента Хуан Гуайдо заявил, что венесуэльская конституция позволяет ему исполнять полномочия главы государства.
  • 21 января в Венесуэле группа военных совершила попытку устранить Мадуро от власти – задержали 27 военных. В протестах против президента-социалиста погибли по меньшей мере 4 человека.
  • 23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным исполняющим обязанности президента страны перед тысячами демонстрантов.
  • Президент США Дональд Трамп поддержал его.
  • После этого Мадуро заявил, что страна разрывает дипломатические отношения с США. Гуайдо же заявил, что страна сохраняет дипломатические отношения со всеми государствами.
  • Евросоюз, Канада и ряд других стран выразили поддержку парламенту Венесуэлы во главе с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо.
  • МИД России обвинил Вашингтон в попытке "провернуть в Венесуэле апробированные сценарии смены неугодных правительств" и не исключил вооруженное вмешательство извне.
  • "Экстремистски настроенные противники законного правительства Венесуэлы, потерпев неудачу в попытках сместить Мадуро, в том числе путем его физического устранения, избрали максимально конфронтационный сценарий противостояния", – заявил МИД РФ .
  • Там призвали венесуэльскую оппозицию "не становиться пешками в чужой шахматной игре" и вести диалог с Мадуро.

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Темы: Венесуэла Климкин


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