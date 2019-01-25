Межигорью не нашли управляющего, конкурс продлили
Пятница, 25 января 2019, 11:25
Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, продолжило конкурсный отбор управленца Межигорья до 28 февраля.
Об этом в пятницу сообщила пресс-служба АРМА.
"До 28 февраля 2019 года включительно продлен срок подачи документов на конкурс управляющего арестованными активами в виде движимого и недвижимого имущества, расположенного в селе Новые Петровцы, Киевской области (резиденции "Межигорье")", - отметили в ведомстве.
В АРМА уточнили, что конечной датой подачи документов является дата поступления отсканированных копий документов на электронный адрес нацагентства.
Напомним:
- Поиск управленца Межигорью начали в ноябре 2018 года.
- В то же время украинские журналисты-расследователи из редакций различных СМИ, объединенных вокруг проекта "ЯнуковичЛикс", выразили обеспокоенность непрозрачностью отбора нового управленца для резиденции "Межигорье".
- По мнению журналистов, конкурс был непрозрачным и тайным.
- "Межигорье" ранее было резиденцией Виктора Януковича, но после его бегства из страны в феврале 2014 территория стала национальным парком и музеем коррупции, где ежегодно бывают миллионы украинцев и иностранцев. Сейчас в резиденции проходят экскурсии и общественные мероприятия, снимаются фильмы. Зданиями и зооуголке "Межигорье" занимаются волонтеры, которые собирают на это средства из посетителей.
- Имущество резиденции "Межигорье" было арестовано в июле 2015 года.
- В начале июля 2018 года стало известно, что суд передал в управление АРМА недвижимость арестованного "Межигорья".
- Также в АРМА передали земельный участок площадью 1,7688 га, расположенный за пределами деревни, еще один дом площадью 619,6 кв.м, квартиру площадью 239,40 кв.м и два гаража.
Украинская правда