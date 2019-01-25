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Межигорью не нашли управляющего, конкурс продлили

Пятница, 25 января 2019, 11:25

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, продолжило конкурсный отбор управленца Межигорья до 28 февраля.

Об этом в пятницу сообщила пресс-служба АРМА.

"До 28 февраля 2019 года включительно продлен срок подачи документов на конкурс управляющего арестованными активами в виде движимого и недвижимого имущества, расположенного в селе Новые Петровцы, Киевской области (резиденции "Межигорье")", - отметили в ведомстве.

В АРМА уточнили, что конечной датой подачи документов является дата поступления отсканированных копий документов на электронный адрес нацагентства.

Напомним:

  • Поиск управленца Межигорью начали в ноябре 2018 года.
  • В то же время украинские журналисты-расследователи из редакций различных СМИ, объединенных вокруг проекта "ЯнуковичЛикс", выразили обеспокоенность непрозрачностью отбора нового управленца для резиденции "Межигорье".
  • По мнению журналистов, конкурс был непрозрачным и тайным.
  • "Межигорье" ранее было резиденцией Виктора Януковича, но после его бегства из страны в феврале 2014 территория стала национальным парком и музеем коррупции, где ежегодно бывают миллионы украинцев и иностранцев. Сейчас в резиденции проходят экскурсии и общественные мероприятия, снимаются фильмы. Зданиями и зооуголке "Межигорье" занимаются волонтеры, которые собирают на это средства из посетителей.
  • Имущество резиденции "Межигорье" было арестовано в июле 2015 года.
  • В начале июля 2018 года стало известно, что суд передал в управление АРМА недвижимость арестованного "Межигорья".
  • Также в АРМА передали земельный участок площадью 1,7688 га, расположенный за пределами деревни, еще один дом площадью 619,6 кв.м, квартиру площадью 239,40 кв.м и два гаража.

Украинская правда
Темы: МежигорьеЯнукович
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