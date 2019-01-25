Межигорью не нашли управляющего, конкурс продлили

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, продолжило конкурсный отбор управленца Межигорья до 28 февраля.

Об этом в пятницу сообщила пресс-служба АРМА.

"До 28 февраля 2019 года включительно продлен срок подачи документов на конкурс управляющего арестованными активами в виде движимого и недвижимого имущества, расположенного в селе Новые Петровцы, Киевской области (резиденции "Межигорье")", - отметили в ведомстве.

В АРМА уточнили, что конечной датой подачи документов является дата поступления отсканированных копий документов на электронный адрес нацагентства.

Напомним: