Зеленский обещает быть президентом только 1 срок
Шоумен Владимир Зеленский в своей предвыборной программе заверил, что собирается на президентский пост только на один срок, чтобы "изменить систему", а затем передаст Украину "в руки нового поколения политиков".
Об этом говорится в его предвыборной программе.
"Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего", - заверил Зеленский.
По словам актера, он не собирается "торговать страной ради сохранения власти".
"Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков", - обещает комик.
В программе еще не зарегистрированного кандидата также сообщается, что первым его законопроектом будет - "О народовластие".
"В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии", - утверждает Зеленский.
По его словам, в Украине разными способами пытаются разделить общество.
"Есть только одно деление: мы и они. Мы - это народ Украины. Они – это "политические пенсионеры", которые кочуют из власти в оппозицию, из партии в партию и постоянно создают себе выгодное место, прикрываясь неприкосновенностью", - написал Зеленский.
Поэтому шоумен, в случае победы на выборах, обещает начать изменения с президентского кресла.
"Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины", - говорится в программе Зеленского.
Также он обещает проводить выборы в парламент и местные советы исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" наказывать лишением депутатского мандата.
Кроме того Зеленский рассказал о судебной реформе.
"Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа", - говорится в его программе.
Он утверждает, что движение Украины в НАТО и других объединений по безопасности - залог безопасности, который должен подтверждаться через референдум.
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Напомним:
- 25 января шоумен Владимир Зеленский подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом в президенты Украины.
- 21 января партия "Слуга народа" выдвинула Владимира Зеленского кандидатом в президенты.
- В новогоднюю ночь шоумен Владимир Зеленский заявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента Украины.
- Избирательный процесс на выборах президента Украиныстартовал 31 декабря.
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