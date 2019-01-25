Зеленский обещает быть президентом только 1 срок

Шоумен Владимир Зеленский в своей предвыборной программе заверил, что собирается на президентский пост только на один срок, чтобы "изменить систему", а затем передаст Украину "в руки нового поколения политиков".

Об этом говорится в его предвыборной программе.

"Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего", - заверил Зеленский.

По словам актера, он не собирается "торговать страной ради сохранения власти".

"Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков", - обещает комик.

В программе еще не зарегистрированного кандидата также сообщается, что первым его законопроектом будет - "О народовластие".

"В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии", - утверждает Зеленский.

По его словам, в Украине разными способами пытаются разделить общество.

"Есть только одно деление: мы и они. Мы - это народ Украины. Они – это "политические пенсионеры", которые кочуют из власти в оппозицию, из партии в партию и постоянно создают себе выгодное место, прикрываясь неприкосновенностью", - написал Зеленский.

Поэтому шоумен, в случае победы на выборах, обещает начать изменения с президентского кресла.

"Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины", - говорится в программе Зеленского.

Также он обещает проводить выборы в парламент и местные советы исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" наказывать лишением депутатского мандата.

Кроме того Зеленский рассказал о судебной реформе.

"Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа", - говорится в его программе.

Он утверждает, что движение Украины в НАТО и других объединений по безопасности - залог безопасности, который должен подтверждаться через референдум.

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