Кива стал 20-м кандидатом в президенты

Глава Социалистической партии Илья Кива зарегистрирован кандидатом в президенты Украины на предстоящих выборах.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Соответствующее решение было принято на заседании Центральной избирательной комиссии Украины в пятницу, 25 января, вечером. Таким образом, ЦИК зарегистрировала уже 20 кандидатов в президенты Украины.

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