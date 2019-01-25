Кива стал 20-м кандидатом в президенты

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Пятница, 25 января 2019, 19:02

Глава Социалистической партии Илья Кива зарегистрирован кандидатом в президенты Украины на предстоящих выборах.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Соответствующее решение было принято на заседании Центральной избирательной комиссии Украины в пятницу, 25 января, вечером. Таким образом, ЦИК зарегистрировала уже 20 кандидатов в президенты Украины.

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Напомним:

  • Ранее Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 6 кандидатов на пост президента Украины - Юли. Тимошенко, Олега Ляшко, Александра Вилкула, Дмитрия Добродомова, Александра Мороза и Аркадия Корнацкого.
  • Выдвижение в президенты Петра Порошенко состоится 29 января в Международном выставочном центре в Киеве.
  • Выборы президента состоятся 31 марта.

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Темы: выборы президента 2019 ЦИК


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