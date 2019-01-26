США: Сенат и Палата представителей одобрили законопроект о прекращении шатдауна

Сенат и Палата представителей США единогласно приняли законопроект о прекращении шатдауна до 15 февраля и передали его на подпись президенту Трампу. Законопроект не предусматривает выделение дополнительных средств на строительство стены на границе с Мексикой.

Об этом пишет АР.

"Президент подумал, что может сломать демократов, но он этого не сделал, и я надеюсь, что это урок для него", - сказал лидер демократов Сената Чак Шумер, комментируя предложение Трампа возобновить работу правительства в течение трех недель до 15 февраля

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила: "Наше единство - наша сила. И это то, что может недооценить президент".

В то же время Трамп допустил, что шатдаун может продолжиться после 15 февраля.

"Если мы не получим честную сделку от Конгресса, правительство будет или закрыто 15 февраля вновь, или я буду использовать полномочия, предоставленные мне соответствии с законами и Конституцией США для решения этой чрезвычайной ситуации", - заявил он.

Напомним: