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США: Сенат и Палата представителей одобрили законопроект о прекращении шатдауна

Суббота, 26 января 2019, 02:04

Сенат и Палата представителей США единогласно приняли законопроект о прекращении шатдауна до 15 февраля и передали его на подпись президенту Трампу. Законопроект не предусматривает выделение дополнительных средств на строительство стены на границе с Мексикой.

Об этом пишет АР.

"Президент подумал, что может сломать демократов, но он этого не сделал, и я надеюсь, что это урок для него", - сказал лидер демократов Сената Чак Шумер, комментируя предложение Трампа возобновить работу правительства в течение трех недель до 15 февраля

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила: "Наше единство - наша сила. И это то, что может недооценить президент".

В то же время Трамп допустил, что шатдаун может продолжиться после 15 февраля.

"Если мы не получим честную сделку от Конгресса, правительство будет или закрыто 15 февраля вновь, или я буду использовать полномочия, предоставленные мне соответствии с законами и Конституцией США для решения этой чрезвычайной ситуации", - заявил он.

Напомним:

  • Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что предложил возобновить работу правительства в течение трех недель до 15 февраля, так и не заставив демократов выделить 5,7 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.
  • Решение Трампа позволяет Конгрессу быстро передать счета на расходы, которые президент подпишет, чтобы восстановить работу федеральных агентств к 15 февраля и выплатить зарплаты 800 тысячам федеральных работников, которые были вынуждены уйти в отпуск или работали бесплатно в течение 35 дней.
  • Американские сенаторы не смогли согласовать проект бюджета страны, из-за чего в США временно приостановилась работа госучреждений ("шатдаун").
  • Документ не был принят из-за разногласий между демократами и республиканцами о планах президента США построить стену на границе с Мексикой.
  • Трамп требует выделить почти 6 млрд долларов на финансирование стены, а демократы категорически отвергают это предложение.
  • Палата представителей Конгресса США, большинство в которой имеют демократы, приняла ряд законопроектов, направленных на завершение "шатдауна". В то же время Палата отвергла требование президента Трампа о дополнительном финансировании пограничной стены.
  • "Шатдаун" в США начался в ночь на 22 декабря 2018 года. В минувшую субботу он преодолел рекорд продолжительности в истории Соединенных Штатов.
  • 24 января ни одно из предложений и демократов, и республиканцев, направленная на разблокирование правительства, не получило необходимого количества голосов в Сенате.

Темы: США
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