Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В РФ прокомментировали решение США назначить спецпредставителя по вопросам Венесуэлы

Суббота, 26 января 2019, 05:47

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение США о создании должности специального представителя по вопросам Венесуэлы является вмешательством во внутренние дела этой страны.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Это попытка Вашингтона ввести прямое управление политической ситуацией в Венесуэле, которую американский истеблишмент рассматривает как своего будущего регионального вассала", - написала Захарова в Facebook.

"В Ираке демократию "восстановили", в Ливии также, в Сирии не смогли, вернее, им не дали. Теперь Венесуэла", - добавила она. 

Напомним:

  • В Государственном департаменте США в связи с кризисом в Венесуэле создали должность специального представителя по вопросам этой страны. Эту должность занял Эллиот Абрамс.
  • 23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным исполняющим обязанности президента страны перед тысячами демонстрантов.
  • Президент США Дональд Трамп поддержал его.
  • После этого Мадуро заявил, что страна разрывает дипломатические отношения с США. Гуайдо же заявил, что страна сохраняет дипломатические отношения со всеми государствами.
  • Евросоюз, Канада и ряд других стран выразили поддержку парламенту Венесуэлы во главе с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо.
  • МИД России обвинил Вашингтон в попытке "провернуть в Венесуэле апробированные сценарии смены неугодных правительств" и не исключил вооруженное вмешательство извне.
  • "Экстремистски настроенные противники законного правительства Венесуэлы, потерпев неудачу в попытках сместить Мадуро, в том числе путем его физического устранения, избрали максимально конфронтационный сценарий противостояния", – заявил МИД РФ .
  • Там призвали венесуэльскую оппозицию "не становиться пешками в чужой шахматной игре" и вести диалог с Мадуро.
  • Позже Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что на фоне протестов в Венесуэле в страну прибыли российские наемники из "ЧВК Вагнер" для охраны президента Николаса Мадуро.

Украинская правда
Темы: ВенесуэлаСШАРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

Все новости...
Венесуэла
США ослабили "нефтяные" санкции против Венесуэлы
США могут ослабить санкции против Венесуэлы в обмен на добычу и поставку нефти - WSJ
СМИ: США ослабят санкции против Венесуэлы в обмен на поставки нефти
Последние новости
16:23
Херсонщина: россияне ударили с беспилотника, ранили мужчину
16:21
Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения
15:56
В Одессе жена "мобилизовала" своего мужа, чтобы запугать при разводе – ТЦК
15:51
Россия заявила об атаке беспилотников в нескольких областях, в том числе Московской
15:47
Новая карта мира с "зелеными" сверхдержавами": о чем говорят глобальные тренды
15:45
В Украине не будет дополнительных выходных в Рождественские и Новогодние праздники 2023
15:32
Данилов о ликвидации трех российских Су-34: Охотились давно
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
15:17
Известно о по меньшей мере 3800 гражданских, которых пытали оккупанты – Костин
15:14
СМИ проанализировали, как пропаганда приучила россиян к войне и ненависти к Украине
Все новости...
Реклама: