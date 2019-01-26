В РФ прокомментировали решение США назначить спецпредставителя по вопросам Венесуэлы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение США о создании должности специального представителя по вопросам Венесуэлы является вмешательством во внутренние дела этой страны.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Это попытка Вашингтона ввести прямое управление политической ситуацией в Венесуэле, которую американский истеблишмент рассматривает как своего будущего регионального вассала", - написала Захарова в Facebook.

"В Ираке демократию "восстановили", в Ливии также, в Сирии не смогли, вернее, им не дали. Теперь Венесуэла", - добавила она.

Напомним: