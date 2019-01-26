В РФ прокомментировали решение США назначить спецпредставителя по вопросам Венесуэлы
Суббота, 26 января 2019, 05:47
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение США о создании должности специального представителя по вопросам Венесуэлы является вмешательством во внутренние дела этой страны.
Об этом сообщает "Интерфакс".
"Это попытка Вашингтона ввести прямое управление политической ситуацией в Венесуэле, которую американский истеблишмент рассматривает как своего будущего регионального вассала", - написала Захарова в Facebook.
"В Ираке демократию "восстановили", в Ливии также, в Сирии не смогли, вернее, им не дали. Теперь Венесуэла", - добавила она.
Напомним:
- В Государственном департаменте США в связи с кризисом в Венесуэле создали должность специального представителя по вопросам этой страны. Эту должность занял Эллиот Абрамс.
- 23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным исполняющим обязанности президента страны перед тысячами демонстрантов.
- Президент США Дональд Трамп поддержал его.
- После этого Мадуро заявил, что страна разрывает дипломатические отношения с США. Гуайдо же заявил, что страна сохраняет дипломатические отношения со всеми государствами.
- Евросоюз, Канада и ряд других стран выразили поддержку парламенту Венесуэлы во главе с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо.
- МИД России обвинил Вашингтон в попытке "провернуть в Венесуэле апробированные сценарии смены неугодных правительств" и не исключил вооруженное вмешательство извне.
- "Экстремистски настроенные противники законного правительства Венесуэлы, потерпев неудачу в попытках сместить Мадуро, в том числе путем его физического устранения, избрали максимально конфронтационный сценарий противостояния", – заявил МИД РФ .
- Там призвали венесуэльскую оппозицию "не становиться пешками в чужой шахматной игре" и вести диалог с Мадуро.
- Позже Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что на фоне протестов в Венесуэле в страну прибыли российские наемники из "ЧВК Вагнер" для охраны президента Николаса Мадуро.
Украинская правда