ЦИК разрешила ОО Яроша и Кличко наблюдать за выборами

ЦИК предоставила разрешение уже 84 общественным организациям иметь официальных наблюдателей на выборах президента 31 марта.

Об этом сообщает пресс-служба комиссии по состоянию на 25 января.

Так, 25 января комиссия предоставила разрешение иметь официальных наблюдателей 25 общественным организациям, среди которых "Державницька Ініціатива Яроша", "Серця Батьківщини", "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" и другие.

"Кроме того, рассмотрев соответствующие обращения от международной организации и иностранного государства, ЦИК зарегистрировала 16 официальных наблюдателей на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019: 7 - от Национального Демократического Института Международных Отношений, 9 - от Федеративной Республики Германия", - говорится в сообщении.

Читайте также:

Выборы президента Украины 2019: цифры, даты и кандидаты

"Дуче" Ляшко. Как главный "радикал" готовится к выборам президента

Раздвоение личностей. Зачем Кива и Каплин возглавили СПУ

"Народный контроль" Добродомова: партия под прикрытием

Сверхновая Она. Какой Тимошенко идет на выборы

Напомним: