Военные 72 ОМБр пройдут обучение по стандартам НАТО – Порошенко

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Суббота, 26 января 2019, 15:39

Военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады им.Черных Запорожцев пройдут обучение по стандартам НАТО под руководством инструкторов ведущих армий мира.

Об этом заявил президент Петр Порошенко во время встречи с военнослужащими 72-й механизированной бригады в субботу в Белой Церкви, передает "Интерфакс-Украина".

"Сразу после отдыха и реабилитации необходимо развернуть полномасштабную подготовку бригады по выполнению заданий по назначению. Я знаю, что скоро в вашей военной части будут проведены мероприятия по доукомплектованию личного состава, вооружения и военной техникой. Начнется обучение личного состава по стандартам стран-членов НАТО, в частности, под руководством инструкторов ведущих армий мира", - сказал Порошенко.

По его словам, после окончания подготовки по стандартам НАТО будут проведены масштабные учения в составе бригады.

Порошенко напомнил, что подразделения 72-й бригады "воевали почти на всех участках украино-российской войны", в том числе участвовали в обороне донецкого аэропорта, ее воины "отбивали танковые атаки врага в феврале 2015-го под Богдановкой", вели ожесточенные бои под Белой Каменкой (Донецкой области), в результате которых установили контроль над стратегическими высотами и освободили значительную часть украинской территории.

Он напомнил, что "116 воинов бригады отдали свою жизнь за Украину во время боев с российскими агрессорами", а 700 получили ранения и травмы. По словам президента, за проявленные мужество и героизм 342 военнослужащих 72-й ОМБр награждены государственными наградами, а двое получили высокое звание Героя Украины.

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Темы: Порошенко Объединенные силы на Донбассе


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