В президенты выдвинули экс-силовика с Прикарпатья

Главу партии "Общество и закон" Михаила Ильницкого выдвинули кандидатом на пост президента Украины.

Как сообщает Укринформ, решение было принято 26 января в ходе съезда партии, который состоялся в Киеве.

Всеукраинская общественная организация "Общество и закон" была создана Ильницким в марте 2010 года, партия была зарегистрирована в марте 2015 года. Ильницкий одновременно возглавляет и партию, и ГО.

По данным, размещенным на сайта партии, Ильницкий родился 1 июня 1960 в с.Розточки Долинского района Ивано-Франковской области, с 1985 начал карьеру в силовых структурах с Долинского РО УМВД: был начальником отдела дорожной милиции в Калуше, работал в управлении по борьбе с экономической преступностью УМВД во Львовской области.

В 2000-2004 гг. работал в МВД на должности старшего оперуполномоченного в ГУБОП, с 2006 - в должности замначальника Департамента внутренней безопасности МВД.

"С 2009 года по настоящее время занимается преподавательской, научной и изобретательской деятельностью в Прикарпатском национальном университете им.В.Стефаника и Киевском международном университете", - говорится в биографии Ильницкого.

Заместителем Ильницкого в партии "Общество и закон" является Александр Скипальский, экс-замглавы СБУ (1997, 2007 гг.), экс-замглавы МЧС (1998), в 2006-2007 гг. возглавлял управление СБУ в Донецкой области, почетный председатель правления Объединения ветеранов разведки Украины.

Осенью 2017 г. с участием Ильницкого имел место инцидент с его задержанием в Ивано-Франковске по подозрению в пьяном вождении.

По сообщению СМИ, тогда Ильницкий не имел водительского удостоверения или страхового полиса, и отказался пройти тест на алкоголь. Суд признал Ильницкого виновным по статьям "вождение в нетрезвом состоянии" и "злостное неповиновение полиции". Его оштрафовали на 10200 гривен и лишили права управлять транспортным средством на год. Полковник милиции обжаловал решение суда и выиграл апелляцию.

Кроме того Ильницкий пожаловался на патрульного, требуя его отстранения и заявив, что полицейский сломал ему палец во время задержания. Позже апелляционный суд восстановил патрульного в должности.

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Напомним,