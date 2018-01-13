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Отчет ЦРУ: за атакой вируса NotPetya в Украине стоят военные РФ – WP

Суббота, 13 января 2018, 06:51
Отчет ЦРУ: за атакой вируса NotPetya в Украине стоят военные РФ – WP

Центральное разведывательное управление США в своем отчете заявляет, что военные хакеры РФ в 2017 году осуществили кибератаку против Украины в попытке подорвать финансовую систему государства на фоне войны с пророссийскими боевиками.

Об этом пишет The Washigton Post.

Издание со ссылкой на источники в ЦРУ подчеркивает: в американской разведке с высокой долей вероятности уверены, что вирус NotPetya был создан военной разведкой Главного разведуправления РФ (ГРУ).

В ЦРУ отказались комментировать эту информацию.

Как известно, 27 июня 2017 года ряд украинских компаний и банков подверглись хакерским атакам от вируса Petya (NotPetya).

Вирус также парализовал работу Кабмина и вывел из строя электронный документооборот Чернобыльской атомной электростанции.

В СБУ заявили, что к атаке вируса установлена причастность спецслужб РФ

Американское издание New York Times утверждает, что вирус Petya разработали в агентстве национальной безопасности США, откуда его похитили хакеры.

Украинская правда 

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Темы: хакерывирусУкраинаРосcияСША
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