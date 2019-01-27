Глава МИД Венесуэлы отверг требование ЕС провести новые выборы
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Воскресенье, 27 января 2019, 02:52
Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса отверг требование ряда европейских государств и руководства ЕС провести в стране новые президентские выборы.
Об этом пишет DW.
"Никто не может устанавливать нам сроки или говорить о том быть выборам или нет", - заявил Арреаса, выступая на срочном заседании Совбеза ООН по поводу ситуации в Венесуэле.
Напоминаем:
- Европейский союз призвал как можно быстрее провести досрочные выборы в Венесуэле, в ином случае намерен признать лидера оппозиции Хуана Гуайдо в качестве руководителя страны.
- 23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным исполняющим обязанности президента страны перед тысячами демонстрантов.
- Президент США Дональд Трамп поддержал его.
- После этого Мадуро заявил, что страна разрывает дипломатические отношения с США. Гуайдо же заявил, что страна сохраняет дипломатические отношения со всеми государствами.
- Евросоюз, Канада и ряд других стран выразили поддержку парламенту Венесуэлы во главе с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо.
- МИД России обвинил Вашингтон в попытке "провернуть в Венесуэле апробированные сценарии смены неугодных правительств" и не исключил вооруженное вмешательство извне.
- "Экстремистски настроенные противники законного правительства Венесуэлы, потерпев неудачу в попытках сместить Мадуро, в том числе путем его физического устранения, избрали максимально конфронтационный сценарий противостояния", – заявил МИД РФ .
- Там призвали венесуэльскую оппозицию "не становиться пешками в чужой шахматной игре" и вести диалог с Мадуро.
- Позже Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что на фоне протестов в Венесуэле в страну прибыли российские наемники из "ЧВК Вагнер" для охраны президента Николаса Мадуро.
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