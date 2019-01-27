Глава МИД Венесуэлы отверг требование ЕС провести новые выборы

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса отверг требование ряда европейских государств и руководства ЕС провести в стране новые президентские выборы.

Об этом пишет DW.

"Никто не может устанавливать нам сроки или говорить о том быть выборам или нет", - заявил Арреаса, выступая на срочном заседании Совбеза ООН по поводу ситуации в Венесуэле.

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