Глава МИД Венесуэлы отверг требование ЕС провести новые выборы

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Воскресенье, 27 января 2019, 02:52

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса отверг требование ряда европейских государств и руководства ЕС провести в стране новые президентские выборы.

Об этом пишет DW.

"Никто не может устанавливать нам сроки или говорить о том быть выборам или нет", - заявил Арреаса, выступая на срочном заседании Совбеза ООН по поводу ситуации в Венесуэле.

Напоминаем:

  • Европейский союз призвал как можно быстрее провести досрочные выборы в Венесуэле, в ином случае намерен признать лидера оппозиции Хуана Гуайдо в качестве руководителя страны.
  • 23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным исполняющим обязанности президента страны перед тысячами демонстрантов.
  • Президент США Дональд Трамп поддержал его.
  • После этого Мадуро заявил, что страна разрывает дипломатические отношения с США. Гуайдо же заявил, что страна сохраняет дипломатические отношения со всеми государствами.
  • Евросоюз, Канада и ряд других стран выразили поддержку парламенту Венесуэлы во главе с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо.
  • МИД России обвинил Вашингтон в попытке "провернуть в Венесуэле апробированные сценарии смены неугодных правительств" и не исключил вооруженное вмешательство извне.
  • "Экстремистски настроенные противники законного правительства Венесуэлы, потерпев неудачу в попытках сместить Мадуро, в том числе путем его физического устранения, избрали максимально конфронтационный сценарий противостояния", – заявил МИД РФ .
  • Там призвали венесуэльскую оппозицию "не становиться пешками в чужой шахматной игре" и вести диалог с Мадуро.
  • Позже Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что на фоне протестов в Венесуэле в страну прибыли российские наемники из "ЧВК Вагнер" для охраны президента Николаса Мадуро.

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Темы: Венесуэла ЕС


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