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Найем рассказал, кого Вакарчук может поддержать на президентских выборах

Понедельник, 28 января 2019, 10:09

Нардеп Мустафа Найем считает, что музыкант Святослав Вакарчук, который сообщил, что не будет баллотироваться в президенты, а работать над тем, чтобы победили проевропейские силы, может поддержать Андрея Садового или Анатолия Гриценко.

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, решение о том, чтобы не участвовать в президентских выборах в 2019 году Вакарчук принял еще в начале года.

"Из обращения очевидно, что команда Святослава будет готовиться к парламентским выборам", - написал Найем.

Он отметил, что опыт президентских выборов показывает, что поход несколькими разрозненными колоннами - это пораженчество.

"Шанс на самостоятельный проход в парламент имеют только несколько партий. Но и у них недостаточно организационных ресурсов для защиты голосов, агитации и донесения своей программы. А в случае успеха мы получим в следующем парламенте не сильную фракцию, а небольшую группу "белых ворон"", - уверен нардеп.

Он добавил, что с 2014 года ситуация сильно изменилась и крупных игроков с большими ресурсами будет больше, как и еще больше скепсиса и апатии.

Поэтому, по его мнению, уже сейчас следует готовиться к объединению всех сил и создания единой коалиции.

Найем рассказал, что такие переговоры ведутся как между уже существующими политическими силами и группами, так и между инициаторами новых проектов и отметил, что чем раньше начнутся интеграционные процессы, тем больше шансов, что такая коалиция возникнет сразу после президентских выборов.

"Между тем, невыдвижение Святослава означает, что единого кандидата на президентских выборах от оппозиционных демократических сил должны определить Анатолий Гриценко и Андрей Садовый. Уверен, Святослав Вакарчук поддержит любого из них, если они договорятся", - заявил Найем.

В частности, он отметил, что переговоры ведутся между "Гражданской позицией", "Самопомощью" и "Силой людей" и Вакарчук прямо или косвенно участвует в этих переговорах.

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Напомним:

  • Солист группы "Океан Эльзы" певец Святослав Вакарчук заявил, что в 2019 году не будет участвовать в президентских выборах, но будет работать над изменениями в стране.
  • Ранее народный депутат Мустафа Найем присоединился к инициативе "Совместно" по выдвижению единого кандидата на президентских выборах и заявил, что есть три ключевые фигуры, которые, сев за стол переговоров и договорившись о едином кандидате, могут изменить ход этих выборов - это Анатолий Гриценко, Андрей Садовый и Святослав Вакарчук.
  • Очередные выборы президента состоятся 31 марта.
  • Президентская кампания стартовала 31 декабря.
  • Центральная избирательная комиссия будет принимать документы от кандидатов в президенты до 3 февраля включительно, чтобы зарегистрировать их до 8 февраля.
  • Центральная избирательная комиссия зарегистрировала уже 20 кандидатов в президенты.

Украинская правда

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Темы: выборы президента 2019НайемВакарчукГриценкоСадовый
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